Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 28. Августа Завтра: Auguste, Guste
Доступность

Зашёл в зал, сел за столик и почти сразу начал громить мебель. Неадекват превратил в хаос спокойный вечер в баре

Редакция PRESS 28 августа, 2025 08:30

Важно 0 комментариев

В одном из баров столичного Пурвциемса произошёл инцидент, который до основания потряс работников заведения. Мужчина, по словам очевидцев, вёл себя неадекватно и в считаные минуты превратил спокойный вечер в хаос.

Сотрудники рассказывают: мужчина зашёл в зал, сел за столик, но ничего не заказал. Почти сразу он начал громить мебель и инвентарь на террасе. Представители заведения уверены, что он находился под действием наркотических веществ. В считанные минуты были разбиты окна и двери, повреждена обстановка.

Ущерб пришлось устранять своими силами. За два дня владельцы заменили стёкла и восстановили вход, однако расходы оказались ощутимыми — помощь со стороны не поступила.

В полиции подтвердили, что 25 августа поступила информация о преднамеренной порче чужого имущества в кafe. Возбужден уголовный процесс, ведётся расследование. «Вряд ли мужчине удастся избежать наказания», — отметили правоохранители

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 10:00 28.08.2025
Расходы баскетбольного союза вызвали скандал
Bitnews.lv 15 минут назад
Ryanair ужесточил проверку ручной клади
Bitnews.lv 56 минут назад
Рига: фермеры побоку
Sfera.lv 1 час назад
Германия: дорогущий автобан
Sfera.lv 3 часа назад
США: российские алмазы всегда в цене
Sfera.lv 4 часа назад
Польша: расплата за «ковид»
Sfera.lv 4 часа назад
Балтия: сколько будет Rail Baltica
Sfera.lv 5 часов назад
Эстония откладывает запуск школьного приложения с ИИ
Bitnews.lv 14 часов назад

Это не трагедия, это катастрофа! Председатель «Крестьянского сейма» о ситуации с урожаем в стране

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».

Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».

Читать
Загрузка

Россия нанесла крупнейший удар по Киеву после встречи Трампа и Путина на Аляске: 8 убитых

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.

Читать

Ежедневки три раза в неделю? Минсообщений хочет урезать доставку прессы

Печатная пресса 09:42

Печатная пресса 0 комментариев

В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.

В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.

Читать

Ryanair удвоит бонусы сотрудникам за «слишком большие» сумки: пассажиров ждут новые штрафы

Мир 09:41

Мир 0 комментариев

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.

Читать

Бурелом в лесах и засорившиеся канавы: жители Юрмалы требуют навести порядок с мелиорацией

Новости Латвии 09:41

Новости Латвии 0 комментариев

Прошел уже год после разрушительного урагана, особенно сильно ударившего по Юрмале, но жители Кемери продолжают испытывать беспокойство перед новыми возможными ударами стихии. Несмотря на то, что городская администрация обещала навести порядок с мелиорационными системами, после каждого прогноза сильных дождей у людей возникает страх повторного затопления.

Прошел уже год после разрушительного урагана, особенно сильно ударившего по Юрмале, но жители Кемери продолжают испытывать беспокойство перед новыми возможными ударами стихии. Несмотря на то, что городская администрация обещала навести порядок с мелиорационными системами, после каждого прогноза сильных дождей у людей возникает страх повторного затопления.

Читать

«Быть или не быть?» Конституционный суд решит судьбу игорных залов в Риге

Важно 09:27

Важно 0 комментариев

По заявлению трёх коммерческих обществ Конституционный суд (КС) возбудил дело об ограничениях организации азартных игр в Риге. 

По заявлению трёх коммерческих обществ Конституционный суд (КС) возбудил дело об ограничениях организации азартных игр в Риге. 

Читать

Лето вернётся на один день: в Латвии до +23 и без дождя

Важно 09:27

Важно 0 комментариев

В четверг в Латвии ожидается тёплая погода: воздух прогреется до +18…+23 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг в Латвии ожидается тёплая погода: воздух прогреется до +18…+23 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать