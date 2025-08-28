Зашёл в зал, сел за столик и почти сразу начал громить мебель. Неадекват превратил в хаос спокойный вечер в баре

Сотрудники рассказывают: мужчина зашёл в зал, сел за столик, но ничего не заказал. Почти сразу он начал громить мебель и инвентарь на террасе. Представители заведения уверены, что он находился под действием наркотических веществ. В считанные минуты были разбиты окна и двери, повреждена обстановка.

Ущерб пришлось устранять своими силами. За два дня владельцы заменили стёкла и восстановили вход, однако расходы оказались ощутимыми — помощь со стороны не поступила.

В полиции подтвердили, что 25 августа поступила информация о преднамеренной порче чужого имущества в кafe. Возбужден уголовный процесс, ведётся расследование. «Вряд ли мужчине удастся избежать наказания», — отметили правоохранители