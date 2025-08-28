Уже 1 сентября: премьера для всей семьи в Рижском русском театре Михаила Чехова!

В этом спектакле зрители отправятся в необычное путешествие по миру Шерлока Холмса – в калейдоскоп из шести детективных историй, в котором сочетаются как узнаваемые сюжеты, так и неожиданные повороты, открывая новую грань Холмса в каждом рассказе. Это будет игра-детектив для всей семьи, подходящая как для взрослых, так и для младшего поколения, в которой главную роль играет остроумие, логика и воображение.

«Шесть Шерлоков» – это спектакль, который побуждает размышлять, искать ключи к разгадке и следить за нарастающим напряжением, развивающемся в элегантной, стилистически утонченной сценической среде. Творческая команда вдохновлялась атмосферой Лондона конца XIX века – в сценографии, костюмах и свете оживает настроение характерное для детективных историй.

Дополняя спектакль, Рижский русский театр Михаила Чехова организует две общественные дискуссии, в которых будут обсуждаться темы спектакля. Одна из них – беседа с журналистом Латвийского радио Илоной Яхимович и актерами Театра Чехова Екатериной Фроловой и Вадимом Гроссманом – будет записана в ближайшее время и позже опубликована в рамках YouTube-передачи Театра Чехова «Разговоры после премьеры».

В свою очередь 5 сентября в 18:00 в прямом эфире состоится публичная дискуссия на тему «Почему мы читаем детективы – это жажда острых ощущений или стремление к порядку в мире?» – в рамках цикла дискуссий «Без точки над i».

Прямую трансляцию из Театра Чехова можно будет смотреть в Facebook и на YouTube канале театра. В дискуссии примут участие: креативный редактор службы новостей LTV и ведущий передачи «Запрещенный приём» на LTV Гунтис Боярс, писательница и автор идеи движения «Время Читать» Инга Гренцберга, солист и хореограф Латвийского Национального балета Антон Фрейманс, и Инга Акментиня-Смилдзиня, руководитель «Родительской организации для мам и пап». Модератором дискуссии выступит Кристине Стакена, ведущая и продюсер телепередач и мероприятий.

Творческая команда под руководством режиссера и автора сценической версии текста Сергея Голомазова состоит из сценографа Михаила Краменко, художника по костюмам Валентины Зачиняевой, хореографа Артура Скутельского, художника по свету Максима Устимова, музыканта Людмилы Могилевской и автора инсценировки и переводчика Лины Овчинниковой.

В спектакле заняты: Шамиль Хаматов, Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Володимир Гориславец, Вероника Плотникова, Вадим Гроссман, Дмитрий Егоров, Дмитрий Палеес, Олег Тетерин, Галина Российска, Евгений Черкес, Наталия Живец, Юлия Бернгардте, Адриана Татьяна Зачест, Елена Сигова, Юрий Кушпело, Михаил Ширяев, Грегор Байков.

Спектакль «Шесть Шерлоков» – на русском языке; будут обеспечены титры на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 12+