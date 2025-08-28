Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уже 1 сентября: премьера для всей семьи в Рижском русском театре Михаила Чехова!

28 августа, 2025

Детективное приключение для всей семьи – 1 сентября Театр Чехова представит новую постановку режиссера Сергея Голомазова «Шесть Шерлоков», в которой оживут многие из мотивов детективных рассказов Артура Конан Дойла.

В этом спектакле зрители отправятся в необычное путешествие по миру Шерлока Холмса – в калейдоскоп из шести детективных историй, в котором сочетаются как узнаваемые сюжеты, так и неожиданные повороты, открывая новую грань Холмса в каждом рассказе. Это будет игра-детектив для всей семьи, подходящая как для взрослых, так и для младшего поколения, в которой главную роль играет остроумие, логика и воображение.

«Шесть Шерлоков» – это спектакль, который побуждает размышлять, искать ключи к разгадке и следить за нарастающим напряжением, развивающемся в элегантной, стилистически утонченной сценической среде. Творческая команда вдохновлялась атмосферой Лондона конца XIX века – в сценографии, костюмах и свете оживает настроение характерное для детективных историй.

Дополняя спектакль, Рижский русский театр Михаила Чехова организует две общественные дискуссии, в которых будут обсуждаться темы спектакля. Одна из них – беседа с журналистом Латвийского радио Илоной Яхимович и актерами Театра Чехова Екатериной Фроловой и Вадимом Гроссманом – будет записана в ближайшее время и позже опубликована в рамках YouTube-передачи Театра Чехова «Разговоры после премьеры».

В свою очередь 5 сентября в 18:00 в прямом эфире состоится публичная дискуссия на тему «Почему мы читаем детективы – это жажда острых ощущений или стремление к порядку в мире?» – в рамках цикла дискуссий «Без точки над i».

Прямую трансляцию из Театра Чехова можно будет смотреть в Facebook и на YouTube канале театра. В дискуссии примут участие: креативный редактор службы новостей LTV и ведущий передачи «Запрещенный приём» на LTV Гунтис Боярс, писательница и автор идеи движения «Время Читать» Инга Гренцберга, солист и хореограф Латвийского Национального балета Антон Фрейманс, и Инга Акментиня-Смилдзиня, руководитель «Родительской организации для мам и пап». Модератором дискуссии выступит Кристине Стакена, ведущая и продюсер телепередач и мероприятий.

Творческая команда под руководством режиссера и автора сценической версии текста Сергея Голомазова состоит из сценографа Михаила Краменко, художника по костюмам Валентины Зачиняевой, хореографа Артура Скутельского, художника по свету Максима Устимова, музыканта Людмилы Могилевской и автора инсценировки и переводчика Лины Овчинниковой.

В спектакле заняты: Шамиль Хаматов, Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Володимир Гориславец, Вероника Плотникова, Вадим Гроссман, Дмитрий Егоров, Дмитрий Палеес, Олег Тетерин, Галина Российска, Евгений Черкес, Наталия Живец, Юлия Бернгардте, Адриана Татьяна Зачест, Елена Сигова, Юрий Кушпело, Михаил Ширяев, Грегор Байков.

Спектакль «Шесть Шерлоков» – на русском языке; будут обеспечены титры на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 12+

Мы его кормили! Сотрудники центра социального ухода говорят, что не морили подростка голодом

Пару дней назад все соцсети и СМИ облетела новость о том, что подростка с нарушениями развития в социальном центре Rīga, точнее его филиале Ezerkrasti, морили голодом, потому что его трудно было кормить. Об этом рассказали представители организации "Латвийского движения за независимую жизнь", под чью опеку юноша в итоге попал.

Пару дней назад все соцсети и СМИ облетела новость о том, что подростка с нарушениями развития в социальном центре Rīga, точнее его филиале Ezerkrasti, морили голодом, потому что его трудно было кормить. Об этом рассказали представители организации "Латвийского движения за независимую жизнь", под чью опеку юноша в итоге попал.

Рост зарплат опережает инфляцию?! Занятные цифры от ЦСУ о средних окладах по стране

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

«Kariņš lido!», часть вторая: теперь на велосипеде. ВИДЕО

В социальных сетях обсуждают ролик, сделанный очевидцем в районе Рижского замка. Бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш лихо прокатился на велосипеде по тротуару от замка в сторону порта. И при этом в деловом костюме.

В социальных сетях обсуждают ролик, сделанный очевидцем в районе Рижского замка. Бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш лихо прокатился на велосипеде по тротуару от замка в сторону порта. И при этом в деловом костюме.

В Азовском море поражен российский ракетный корабль: ГУР Украины (ВИДЕО)

В результате нанесенных ударов пострадал малый ракетный корабль "Буян-М", после чего он покинул район боевого дежурства, заявило ГУР Украины.

В результате нанесенных ударов пострадал малый ракетный корабль "Буян-М", после чего он покинул район боевого дежурства, заявило ГУР Украины.

Заявил, что в странах Балтии этноцид русских: Гапоненко предстал перед судом

Активист Александр Гапоненко уже седьмой месяц находится под стражей, и в четверг, 28 августа, предстал перед судом по обвинению в антигосударственной деятельности. На организованной Москвой зимой видеоконференции он заявил, что Россия вторгнется в страны Балтии, поскольку там происходит «этноцид русских». По делу проходит много свидетелей, которые присутствовали на судебном заседании в четверг, сообщают TV3 Ziņas.

Активист Александр Гапоненко уже седьмой месяц находится под стражей, и в четверг, 28 августа, предстал перед судом по обвинению в антигосударственной деятельности. На организованной Москвой зимой видеоконференции он заявил, что Россия вторгнется в страны Балтии, поскольку там происходит «этноцид русских». По делу проходит много свидетелей, которые присутствовали на судебном заседании в четверг, сообщают TV3 Ziņas.

«Возникают неловкие ситуации»: ВВС Финляндии откажутся от свастики

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

Алла Пугачева сходила в рижский торговый центр: что ж купила? (ФОТО)

Алла Пугачева посетила рижский торговый центр - об этом историческом событии сообщает в соцсетях сам T\c Spice.

Алла Пугачева посетила рижский торговый центр - об этом историческом событии сообщает в соцсетях сам T\c Spice.

