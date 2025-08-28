Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило о поражении в Азовском море российского носителя крылатых ракет "Калибр". Целью нанесенных в четверг, 28 августа, ударов стал малый ракетно-артиллерийский корабль "Буян-М", указала украинская военная разведка в Telegram.

"В результате ударов российский ракетный корабль, находившийся в зоне потенциального пуска "калибров" в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства", - отмечается далее.

Согласно заявлению, операция была проведена Департаментом активных действий ГУР и спецподразделением ГУР "Призраки" в Азовском море близ аннексированного РФ Крыма. Ударом воздушного дрона была повреждена корабельная радиолокационная станция, а затем атакован борт российского корабля, сообщается далее.

Между тем Минобороны РФ в тот же день заявило об ударе морским дроном по среднему разведывательному кораблю "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная. В результате украинский корабль затонул, утверждают в российском ведомстве.

Позже в тот же день спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии "Укринформу" подтвердил факт атаки на один из кораблей украинских Военно-морских сил. В результате один член экипажа погиб, несколько ранены, указал он. "В настоящее время продолжается устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков", - добавил Плетенчук.

22 августа ГУР сообщило об операции в Черном море: украинский морской дрон осуществил взрыв в Новороссийской бухте, где находятся несколько крупных кораблей Черноморского флота. В результате погибли пять высококвалифицированных российских подводников, указала украинская военная разведка.