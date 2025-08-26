Агентства по привлечению студентов работают как посредники, действуя от имени учебных заведений, чтобы привлечь и оценить потенциальных студентов. За зачисленных студентов агентства получают оплату.

Рай прибыл в Латвию из Индии с помощью агентства по привлечению студентов.

Он рассказал "Latvijas Avīze" о своем опыте: "Очень важно открыто говорить о реальности, с которой ежедневно сталкиваются многие иностранные студенты. К сожалению, мой опыт в Латвии был полон проблем - академических, финансовых и эмоциональных. Латвия активно рекламируется в Индии и на Шри-Ланке. Агенты рисуют семьям и будущим студентам очень привлекательную картину жизни и учебы в Латвии. Но по приезде часто выясняется, что реальность иная. Мы сталкиваемся с отсутствием поддержки, неравным отношением, высокими расходами и недостаточной коммуникацией со стороны образовательных учреждений".

Директор департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки (МОН) Лиене Левада ранее указала на то, что в настоящее время никак не регулируется деятельность агентов по привлечению студентов.

МОН неоднозначно признает, что отделение Государственного агентства развития образования "Study in Latvia" и МОН получили сведения о некоторых недобросовестных агентах, особенно за пределами Латвии, которые предоставляют потенциальным студентам вводящую в заблуждение или преувеличенную информацию.

Опрошенные "Latvijas Avīze" вузы, сообщили, что около половины иностранных студентов привлекаются с помощью агентств. Иногда агенты сами обращаются к вузам, предлагая сотрудничество. Обычно такие контакты создаются на конференциях и выставках.

(Latvijas Avīze)