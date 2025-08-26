Цены растут, а пенсии стоят на месте, да ещё и налоги с них берут: такое только в Латвии?

К посту в Facebook, в котором мужчина возмущается налогообложением пенсий подоходным налогом, прикреплён видеоролик. Автор публикации снабдил видео следующей подписью: «Сначала берут налог на накопления, а потом еще и налог на пенсию. Такое только в Латвии!»

Это не так. Пенсии облагаются подоходным налогом в Германии , Бельгии , Италии , Финляндии и ряде других стран. В каждой стране действует своя налоговая система: в некоторых странах подоходный налог взимается непосредственно с пенсии, а в других — со всего дохода человека.

Автор публикации умалчивает о том, что в Латвии подоходный налог не распространяется на большинство неработающих пенсионеров. Необлагаемый налогом минимум для пенсионеров составляет 1000 евро. Это означает, что доход пенсионера до 1000 евро в месяц не облагается налогом. В прошлом году менее десяти процентов пенсий по старости в Латвии превысили этот лимит.

В ролике говорится: «Стоимость жизни растёт, а пенсия остаётся прежней. Индексируется ли она небольшими частями?»

В Латвии пенсии индексируются или пересматриваются ежегодно . Размер пенсий увеличивается, чтобы предотвратить снижение покупательной способности пенсионеров. Хотя инфляция учитывается при индексации, она не всегда перевешивает рост стоимости жизни пенсионеров, поскольку расходы пенсионеров отличаются от того, как общество в целом расходует свои доходы. Например, домохозяйства пенсионеров тратят на здравоохранение вдвое больше.

Вывод: Латвия — не единственная страна, где пенсии облагаются подоходным налогом. Более того, в Латвии налогом облагаются только пенсии, превышающие 1000 евро, то есть более 90% пенсий по старости не облагаются налогом. В Латвии пенсии индексируются или повышаются ежегодно, поэтому пенсии не «стоят на месте».

*Неверно – утверждение неверно, нет никаких доказательств, подтверждающих это, автор утверждения неосознанно вводит в заблуждение или лжет, делает вывод издание.