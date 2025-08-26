Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Цены растут, а пенсии стоят на месте, да ещё и налоги с них берут: такое только в Латвии?

Редакция PRESS 26 августа, 2025 08:11

Важно 0 комментариев

В социальных сетях циркулируют утверждения о том, что Латвия — единственная страна, где накопленные пенсии облагаются налогом, и что пенсии в стране не растут. Это неправда. Кроме того, в Латвии доход пенсионеров до 1000 евро не облагается налогом, делает вывод в своем расследовании rebaltica.lv

К посту в Facebook, в котором мужчина возмущается налогообложением пенсий подоходным налогом, прикреплён видеоролик. Автор публикации снабдил видео следующей подписью: «Сначала берут налог на накопления, а потом еще и налог на пенсию. Такое только в Латвии!»

Это не так. Пенсии облагаются подоходным налогом в Германии , Бельгии , Италии , Финляндии и ряде других стран. В каждой стране действует своя налоговая система: в некоторых странах подоходный налог взимается непосредственно с пенсии, а в других — со всего дохода человека.

Автор публикации умалчивает о том, что в Латвии подоходный налог не распространяется на большинство неработающих пенсионеров. Необлагаемый налогом минимум для пенсионеров составляет 1000 евро. Это означает, что доход пенсионера до 1000 евро в месяц не облагается налогом. В прошлом году менее десяти процентов пенсий по старости в Латвии превысили этот лимит.

В ролике говорится: «Стоимость жизни растёт, а пенсия остаётся прежней. Индексируется ли она небольшими частями?»

В Латвии пенсии индексируются или пересматриваются ежегодно . Размер пенсий увеличивается, чтобы предотвратить снижение покупательной способности пенсионеров. Хотя инфляция учитывается при индексации, она не всегда перевешивает рост стоимости жизни пенсионеров, поскольку расходы пенсионеров отличаются от того, как общество в целом расходует свои доходы. Например, домохозяйства пенсионеров тратят на здравоохранение вдвое больше. 

Вывод: Латвия — не единственная страна, где пенсии облагаются подоходным налогом. Более того, в Латвии налогом облагаются только пенсии, превышающие 1000 евро, то есть более 90% пенсий по старости не облагаются налогом. В Латвии пенсии индексируются или повышаются ежегодно, поэтому пенсии не «стоят на месте».

*Неверно – утверждение неверно, нет никаких доказательств, подтверждающих это, автор утверждения неосознанно вводит в заблуждение или лжет, делает вывод издание.

Из-за вето Навроцкого Польша не сможет оплачивать Starlink для Украины

Мир 09:25

Мир 0 комментариев

-Закон, на который президент Навроцкий наложил вето, продлевал срок оказания помощи, то есть финансирования из Фонда помощи Украины, до конца марта следующего года, — приводит Reuters слова представителя министерства цифровых технологий Польши.

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Важно 09:20

Важно 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Важно 09:09

Важно 0 комментариев

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

Мир 08:58

Мир 0 комментариев

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

