Рост зарплат опережает инфляцию?! Занятные цифры от ЦСУ о средних окладах по стране

За год среднемесячная брутто-зарплата выросла на 137 евро или на 8,2%. Оплата за час работы до вычета налогов выросла до 12,68 евро или на 8,2%.

Средняя нетто-зарплата (рассчитанная с учетом налогов на рабочую силу) составила 1 342 евро, или 74,2% от брутто-зарплаты, и выросла за год на 10,6%, опередив инфляцию. Реальный рост нетто — зарплаты с учетом инфляции составил 6,6%.

Во 2-м квартале 2025 года по сравнению со 2-м кварталом предыдущего года средняя заработная плата в частном секторе выросла на 0,3 процентных пункта больше, чем в государственном секторе – на 8,4% и 8,1% соответственно. Во 2-м квартале годовой темп роста в частном секторе был на 1,1 процентных пункта ниже, чем в 1-м квартале (9,5%).

Во 2-м квартале 2025 года средняя заработная плата до налогообложения в частном секторе составила 1781 евро, тогда как в государственном секторе она была на 105 евро выше, или на 1886 евро.

На изменение средней заработной платы влияют не только рост или снижение оплаты труда, но и динамика спроса и предложения рабочей силы, а также структурные изменения на рынке труда. Влияние вышеуказанных факторов, как правило, отражается в изменении фонда заработной платы и численности штатных сотрудников, используемых для расчета средней заработной платы.

Во втором квартале 2025 года среднемесячная заработная плата при полной занятости была выше средней по стране в таких сферах, как финансовая и страховая деятельность (3052 евро), информационно-коммуникационные услуги (2804 евро), энергетика (2389 евро), профессиональные, научные и технические услуги (2270 евро), государственное управление (2104 евро), водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов (1934 евро), добывающая промышленность и разработка карьеров (1899 евро), а также здравоохранение и социальное обеспечение (1831 евро).

Самая низкая средняя заработная плата при полной занятости была в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания – 1219 евро до вычета налогов.