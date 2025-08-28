Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рост зарплат опережает инфляцию?! Занятные цифры от ЦСУ о средних окладах по стране

Редакция PRESS 28 августа, 2025 16:35

Важно 0 комментариев

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

За год среднемесячная брутто-зарплата выросла на 137 евро или на 8,2%. Оплата за час работы до вычета налогов выросла до 12,68 евро или на 8,2%.

Средняя нетто-зарплата (рассчитанная с учетом налогов на рабочую силу) составила 1 342 евро, или 74,2% от брутто-зарплаты, и выросла за год на 10,6%, опередив инфляцию. Реальный рост нетто — зарплаты с учетом инфляции составил 6,6%.

Во 2-м квартале 2025 года по сравнению со 2-м кварталом предыдущего года средняя заработная плата в частном секторе выросла на 0,3 процентных пункта больше, чем в государственном секторе – на 8,4% и 8,1% соответственно. Во 2-м квартале годовой темп роста в частном секторе был на 1,1 процентных пункта ниже, чем в 1-м квартале (9,5%).

Во 2-м квартале 2025 года средняя заработная плата до налогообложения в частном секторе составила 1781 евро, тогда как в государственном секторе она была на 105 евро выше, или на 1886 евро.

На изменение средней заработной платы влияют не только рост или снижение оплаты труда, но и динамика спроса и предложения рабочей силы, а также структурные изменения на рынке труда. Влияние вышеуказанных факторов, как правило, отражается в изменении фонда заработной платы и численности штатных сотрудников, используемых для расчета средней заработной платы.

Во втором квартале 2025 года среднемесячная заработная плата при полной занятости была выше средней по стране в таких сферах, как финансовая и страховая деятельность (3052 евро), информационно-коммуникационные услуги (2804 евро), энергетика (2389 евро), профессиональные, научные и технические услуги (2270 евро), государственное управление (2104 евро), водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов (1934 евро), добывающая промышленность и разработка карьеров (1899 евро), а также здравоохранение и социальное обеспечение (1831 евро).

Самая низкая средняя заработная плата при полной занятости была в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания – 1219 евро до вычета налогов.

Военно-­воздушные силы Финляндии намерены отказаться от использования свастики

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

ДТП с погибшими на Вентспилсском шоссе: движение ограничено

В результате ДТП на Вентспилском шоссе на трассе в районе волости Тумес ограничено движение.

В результате ДТП на Вентспилском шоссе на трассе в районе волости Тумес ограничено движение.

Рижане, подвиньтесь: зерновозам разрешили возить зерно в порт через Ригу

Мэр Риги Виестур Клейнбергс поручил самоуправлению с 3 сентября обеспечить крестьянам возможность доставки урожая в Рижский порт.

Мэр Риги Виестур Клейнбергс поручил самоуправлению с 3 сентября обеспечить крестьянам возможность доставки урожая в Рижский порт.

Что нам продают под видом растительного масла: «рафинированное» и «дезодорированное»?

Люди старшего поколения хорошо помнят времена, когда для готовки использовали топленое или сливочное масло, а иногда и сало. Однако в 90–х годах диетологи заговорили о смертельной опасности животных жиров, что, как выяснилось позже, оказалось во многом преувеличением. Тем не менее пищевые привычки изменились, и теперь для жарки чаще всего используют растительное масло. При этом оно, независимости от исходного сырья, бывает рафинированным и нерафинированным. Например, найти нерафинированное подсолнечное масло на прилавках латвийских супермаркетов не так–то просто, а стоит оно примерно на 30% дороже. Так есть ли смысл переплачивать?

Люди старшего поколения хорошо помнят времена, когда для готовки использовали топленое или сливочное масло, а иногда и сало. Однако в 90–х годах диетологи заговорили о смертельной опасности животных жиров, что, как выяснилось позже, оказалось во многом преувеличением. Тем не менее пищевые привычки изменились, и теперь для жарки чаще всего используют растительное масло. При этом оно, независимости от исходного сырья, бывает рафинированным и нерафинированным. Например, найти нерафинированное подсолнечное масло на прилавках латвийских супермаркетов не так–то просто, а стоит оно примерно на 30% дороже. Так есть ли смысл переплачивать?

«С такими соседями у нас час Х всегда!» Слайдиньш о том, нужно ли уже рыть бункер

Телеканал TV24 получил конкретный вопрос от зрителя, адресованный майору Национальных вооруженных сил (НВС) Янису Слайдиньшу, а именно, стоит ли жителям уже начинать рыть бункеры и изготавливать оружие самостоятельно или у нас есть еще пара лет.

Телеканал TV24 получил конкретный вопрос от зрителя, адресованный майору Национальных вооруженных сил (НВС) Янису Слайдиньшу, а именно, стоит ли жителям уже начинать рыть бункеры и изготавливать оружие самостоятельно или у нас есть еще пара лет.

Это вы так сократили расходы? Не смешите людей: расклад по цифре 171 млн, озвученной Силиней

"Правительство объявило на пресс-конференции, что в следующем году ему удалось сократить расходы на 171 миллион евро. Обычно при сокращениях идет много шума от пострадавших, а на этот раз его не было. Очень подозрительно. Нашел доклад от министерства финансов и мои подозрения подтвердились, - пишет на своей странице ФБ юрист, экс-депутат Сейма Юрий Соколовский. 

"Правительство объявило на пресс-конференции, что в следующем году ему удалось сократить расходы на 171 миллион евро. Обычно при сокращениях идет много шума от пострадавших, а на этот раз его не было. Очень подозрительно. Нашел доклад от министерства финансов и мои подозрения подтвердились, - пишет на своей странице ФБ юрист, экс-депутат Сейма Юрий Соколовский. 

