«Возникают неловкие ситуации»: ВВС Финляндии откажутся от свастики

Военно-воздушные силы собираются убрать свастику с флагов своих подразделений, сообщает новый командир Карельского авиаполка полковник Томи Бём.

Причиной таких планов является внешнее давление. ВВС сталкивались с неловкими ситуациями, например, при сотрудничестве с американцами.

– Мы могли бы использовать и этот флаг, но иногда возникают неловкие ситуации с иностранными гостями. Возможно, будет разумным адаптироваться к современным реалиям, – отмечает Бём.

По словам Бёма, в ВВС сейчас проводится реформа флагов, в рамках которой рассматривается удаление свастики. Он сам участвует в её подготовке.

Штаб ВВС уже отказался от использования свастики. Бём не может сказать, когда свастики исчезнут с флагов подразделений, но надеется, что это произойдёт во время его командования.

– Мир изменился, и мы приспосабливаемся к нынешним временам. Политического давления по этому поводу не было, – добавляет он.

Свастика была принята Военно-воздушными силами в 1918 году, задолго до того, как в 1930-х годах она стала символом немецкой нацистской партии. Сейчас её использование запрещено или ограничено в Германии и во многих других странах. ВВС Финляндии использовали свастику на самолётах до 1945 года. На флаги её добавили в 1950-х годах.

Свастика во всём мире воспринимается как осуждаемый символ из-за ассоциаций с нацистской Германией. В Финляндии дискуссия о свастике в символике ВВС активизировалась после выхода книги ”История свастики” (Hakaristin historia) профессора мировой политики Тейво Тейвайнена.

Два года назад сообщалось, что правительство Финляндии рассматривает введение законодательного запрета на свастику по предложению рабочей группы, которой было поручено найти меры по борьбе с расизмом и дискриминацией в Финляндии.