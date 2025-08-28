Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Возникают неловкие ситуации»: ВВС Финляндии откажутся от свастики

28 августа, 2025

"Финский истребитель Брюстер Баффало времен Второй мировой"

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

Военно-воздушные силы собираются убрать свастику с флагов своих подразделений, сообщает новый командир Карельского авиаполка полковник Томи Бём.

Причиной таких планов является внешнее давление. ВВС сталкивались с неловкими ситуациями, например, при сотрудничестве с американцами.

– Мы могли бы использовать и этот флаг, но иногда возникают неловкие ситуации с иностранными гостями. Возможно, будет разумным адаптироваться к современным реалиям, – отмечает Бём.

По словам Бёма, в ВВС сейчас проводится реформа флагов, в рамках которой рассматривается удаление свастики. Он сам участвует в её подготовке.

Штаб ВВС уже отказался от использования свастики. Бём не может сказать, когда свастики исчезнут с флагов подразделений, но надеется, что это произойдёт во время его командования.

– Мир изменился, и мы приспосабливаемся к нынешним временам. Политического давления по этому поводу не было, – добавляет он.

Свастика была принята Военно-воздушными силами в 1918 году, задолго до того, как в 1930-х годах она стала символом немецкой нацистской партии. Сейчас её использование запрещено или ограничено в Германии и во многих других странах. ВВС Финляндии использовали свастику на самолётах до 1945 года. На флаги её добавили в 1950-х годах.

Свастика во всём мире воспринимается как осуждаемый символ из-за ассоциаций с нацистской Германией. В Финляндии дискуссия о свастике в символике ВВС активизировалась после выхода книги ”История свастики” (Hakaristin historia) профессора мировой политики Тейво Тейвайнена.

Два года назад сообщалось, что правительство Финляндии рассматривает введение законодательного запрета на свастику по предложению рабочей группы, которой было поручено найти меры по борьбе с расизмом и дискриминацией в Финляндии.

Мы его кормили! Сотрудники центра социального ухода говорят, что не морили подростка голодом

Важно 22:02

Важно 0 комментариев

Пару дней назад все соцсети и СМИ облетела новость о том, что подростка с нарушениями развития в социальном центре Rīga, точнее его филиале Ezerkrasti, морили голодом, потому что его трудно было кормить. Об этом рассказали представители организации "Латвийского движения за независимую жизнь", под чью опеку юноша в итоге попал.

Пару дней назад все соцсети и СМИ облетела новость о том, что подростка с нарушениями развития в социальном центре Rīga, точнее его филиале Ezerkrasti, морили голодом, потому что его трудно было кормить. Об этом рассказали представители организации "Латвийского движения за независимую жизнь", под чью опеку юноша в итоге попал.

Рост зарплат опережает инфляцию?! Занятные цифры от ЦСУ о средних окладах по стране

Новости Латвии 21:35

Новости Латвии 0 комментариев

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

«Kariņš lido!», часть вторая: теперь на велосипеде. ВИДЕО

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

В социальных сетях обсуждают ролик, сделанный очевидцем в районе Рижского замка. Бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш лихо прокатился на велосипеде по тротуару от замка в сторону порта. И при этом в деловом костюме.

В социальных сетях обсуждают ролик, сделанный очевидцем в районе Рижского замка. Бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш лихо прокатился на велосипеде по тротуару от замка в сторону порта. И при этом в деловом костюме.

В Азовском море поражен российский ракетный корабль: ГУР Украины (ВИДЕО)

Важно 21:00

Важно 0 комментариев

В результате нанесенных ударов пострадал малый ракетный корабль "Буян-М", после чего он покинул район боевого дежурства, заявило ГУР Украины.

В результате нанесенных ударов пострадал малый ракетный корабль "Буян-М", после чего он покинул район боевого дежурства, заявило ГУР Украины.

Заявил, что в странах Балтии этноцид русских: Гапоненко предстал перед судом

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

Активист Александр Гапоненко уже седьмой месяц находится под стражей, и в четверг, 28 августа, предстал перед судом по обвинению в антигосударственной деятельности. На организованной Москвой зимой видеоконференции он заявил, что Россия вторгнется в страны Балтии, поскольку там происходит «этноцид русских». По делу проходит много свидетелей, которые присутствовали на судебном заседании в четверг, сообщают TV3 Ziņas.

Активист Александр Гапоненко уже седьмой месяц находится под стражей, и в четверг, 28 августа, предстал перед судом по обвинению в антигосударственной деятельности. На организованной Москвой зимой видеоконференции он заявил, что Россия вторгнется в страны Балтии, поскольку там происходит «этноцид русских». По делу проходит много свидетелей, которые присутствовали на судебном заседании в четверг, сообщают TV3 Ziņas.

Алла Пугачева сходила в рижский торговый центр: что ж купила? (ФОТО)

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Алла Пугачева посетила рижский торговый центр - об этом историческом событии сообщает в соцсетях сам T\c Spice.

Алла Пугачева посетила рижский торговый центр - об этом историческом событии сообщает в соцсетях сам T\c Spice.

