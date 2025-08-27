По мнению следователей, в группе взрывников было семь человек — четыре водолаза, специалист по взрывным работам, капитан судна и руководитель группы, недавно задержанный в Италии Сергей К.

Все предполагаемые участники операции являются гражданами Украины, и Германия выдала ордера на их задержание.

Хотя они использовали поддельные документы, члены диверсионной группы пересекли границу, используя настоящие паспорта. По мнению следователей, это свидетельствует о том, что они пользовались поддержкой высокопоставленных киевских чиновников, пишет «Die Zeit».

В конце сентября 2022 года газопроводы «Nord Stream» были повреждены в результате нескольких взрывов.

«Nord Stream 1» ранее использовался для поставок российского газа в Германию, но на момент взрыва поставки газа уже были приостановлены в связи с повторным вторжением России в Украину.

В свою очередь, «Nord Stream 2» еще не был введен в эксплуатацию, что также было задержано из-за агрессии России против Украины.

Ряд европейских политиков, особенно в Восточной Европе, указали, что с точки зрения Украины, подвергшейся агрессии со стороны России, «Nord Stream» является законной военной целью.

Таким образом, попытки Германии начать возможное судебное преследование украинских диверсантов могут поставить Берлин в довольно деликатную и неприятную ситуацию.