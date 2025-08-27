Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Августа Завтра: Alens, Jorens, Zanis
Доступность

Немцы установили имена всех причастных к подрыву «Северного потока»: это граждане Украины

© LETA 27 августа, 2025 21:27

Важно 0 комментариев

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

По мнению следователей, в группе взрывников было семь человек — четыре водолаза, специалист по взрывным работам, капитан судна и руководитель группы, недавно задержанный в Италии Сергей К.

Все предполагаемые участники операции являются гражданами Украины, и Германия выдала ордера на их задержание.

Хотя они использовали поддельные документы, члены диверсионной группы пересекли границу, используя настоящие паспорта. По мнению следователей, это свидетельствует о том, что они пользовались поддержкой высокопоставленных киевских чиновников, пишет «Die Zeit».

В конце сентября 2022 года газопроводы «Nord Stream» были повреждены в результате нескольких взрывов.

«Nord Stream 1» ранее использовался для поставок российского газа в Германию, но на момент взрыва поставки газа уже были приостановлены в связи с повторным вторжением России в Украину.

В свою очередь, «Nord Stream 2» еще не был введен в эксплуатацию, что также было задержано из-за агрессии России против Украины.

Ряд европейских политиков, особенно в Восточной Европе, указали, что с точки зрения Украины, подвергшейся агрессии со стороны России, «Nord Stream» является законной военной целью.

Таким образом, попытки Германии начать возможное судебное преследование украинских диверсантов могут поставить Берлин в довольно деликатную и неприятную ситуацию.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:10 28.08.2025
С 1 сентября меняется порядок въезда граждан России и Беларуси
Bitnews.lv 6 часов назад
ЕС в ловушке «неравных договоров»
Bitnews.lv 6 часов назад
Малообеспеченные семьи смогут получить школьные наборы
Bitnews.lv 6 часов назад
Консультации в больнице Страдыня подорожают на 10 евро
Bitnews.lv 7 часов назад
В Риге 1 сентября общественный транспорт будет бесплатным
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: Бауска превратится в Шанхай
Sfera.lv 8 часов назад
Завтра в Латвии потеплеет до +23 градусов
Bitnews.lv 9 часов назад
Погода: лето, не улетай!
Sfera.lv 9 часов назад
Загрузка

Своих латышскому за 30 лет не научили, примемся за мигрантов? «А зачем?», — удивлен экономист

Важно 20:57

Важно 0 комментариев

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Читать

Латвии и Эстонии создадут Балтийскую линию обороны

Новости Латвии 20:36

Новости Латвии 0 комментариев

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Читать

Латвийские баскетболисты начали «Евробаскет» в Риге с проигрыша

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Читать

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Новости Латвии 19:45

Новости Латвии 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Читать

Сюрприз! Больница Страдиня поднимает цены на консультации уже с сентября

Новости Латвии 19:14

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

Читать

Родительский чат на русском языке в гимназии? Мать первоклассника возмущена

Выбор редакции 19:12

Выбор редакции 0 комментариев

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

Читать