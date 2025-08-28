Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На российском канале хор с завязанными глазами исполнил латышскую песню (ВИДЕО)

Редакция PRESS 28 августа, 2025 18:53

Важно 1 комментариев

Академический хор студентов и выпускников Уральского федерального университета выступил в финале телепроекта "Ну-ка, все вместе! Хором!" на телеканале "Россия 1", неожиданно представив латышскую песню "Es guļu, guļu...", сообщает rus.jauns.lv.

Коллектив стал участником второго сезона шоу и в отборочном туре набрал 95 баллов, заняв третье место. Однако благодаря тому, что победители не смогли продолжить участие, уральский хор получил возможность выйти в финал. К нему музыканты подготовили новую программу, в которой главным номером стала латышская песня "Es guļu, guļu...", которую участники исполнили в необычном формате — с закрытыми глазами.

Художественный руководитель хора Светлана Долниковская объяснила замысел произведения: «Влюбленные спят, и девушке снится сон, что ее любимый садится на коня, берет оружие и уезжает навсегда. Потом они просыпаются, прощаются долгим взглядом, и все заканчивается».

Исполнение латышской песни произвело сильное впечатление на жюри, в результате хор получил 99 баллов из 100 возможных. Председатель «сотни» Сергей Лазарев отметил эмоциональный контакт артистов с залом: «В прошлый раз они были так сконцентрированы на вас, на дирижере, а сегодня произошла магия, контакт с нами. Хоть у них и были завязаны глаза, я увидел и услышал артистов на сцене».

Филипп Киркоров подчеркнул артистизм и новаторский подход уральцев: «Это очень креативно, талантливо, столько в этом интеллигентности, культуры, стати. На данный момент для меня вы лучшие, это действительно номер победителей».

Преподаватель по вокалу Алена Гумникова назвала выступление «завораживающим событием»: «Вы изображали птиц, шум леса, природу. Вы погрузили всех нас в нереальное ощущение, мне кажется, мы даже приблизились к Богу. Вы великолепны!»

В итоге уральцы заняли почетное второе место.

ФОТО скриншот видео из Фейсбука

