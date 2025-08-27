Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Проснись, латыш. Будущее Латвии зависит от нас, а не от Украины и баскетбола»: Pietiek

Редакция PRESS 27 августа, 2025 10:30

"24 августа был День независимости Украины. Знаменательный день для Украины и, косвенно, учитывая вторжение России в Украину, также и для Латвии. Но что такое Латвия, особенно та, о которой говорят в названиях СМИ «Латвийское радио» и «Латвийское телевидение»? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

Вопрос стал серьезным. Потому что в День независимости Украины в 20:00 в вечерних новостях Латвийского радио можно было услышать только об Украине и о спорте. Точно так же в 38-минутной передаче LTV «Panorāma» не было ни одной новости, которая не касалась бы Украины.

Неужели у нас нет ничего другого, кроме как возведение борьбы Украины за выживание на уровень культа? Разве у нас нет своей, самостоятельно определенной повестки дня, которую не изменит диктат великих держав? Ах да, профессиональный, проституированный спорт и новости о погоде, которые, конечно, являются своего рода современным язычеством.

Проснись, латыш. Будущее Латвии не зависит от того, будем ли мы первыми в марафоне поддержки Украину. Точно так же, как в вашей личной жизни абсолютно ничего не изменится, если латвийская баскетбольная сборная выиграет чемпионат Европы. И в нашем политическом сообществе ничего не изменится, если мы оставим свои дела, заменив реальность выдуманными смыслами, созданными внешними событиями".

Обновлено: 14:25 27.08.2025
СГД перехватит контроль за азартными играми
Bitnews.lv 5 минут назад
Цены на доставку прессы в Латвии заморозят на 2025 год
Bitnews.lv 2 часа назад
Усть-Луга работает на полмощности после атак дронов
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: поборемся с голодом в Африке
Sfera.lv 4 часа назад
Климат: и что же ж теперь Санте делать?
Sfera.lv 4 часа назад
Финляндия: наступить на мину
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: неухоженные могилы будут отчуждать через три года
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: школьники Даугавпилса учатся обходиться без телефонов
Sfera.lv 17 часов назад

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Читать
Загрузка

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Важно 14:08

Важно 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Читать

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

Читать

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Читать

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

Бизнес 13:27

Бизнес 0 комментариев

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Читать

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Читать

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

Мир 12:48

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

Читать