«Проснись, латыш. Будущее Латвии зависит от нас, а не от Украины и баскетбола»: Pietiek

Вопрос стал серьезным. Потому что в День независимости Украины в 20:00 в вечерних новостях Латвийского радио можно было услышать только об Украине и о спорте. Точно так же в 38-минутной передаче LTV «Panorāma» не было ни одной новости, которая не касалась бы Украины.

Неужели у нас нет ничего другого, кроме как возведение борьбы Украины за выживание на уровень культа? Разве у нас нет своей, самостоятельно определенной повестки дня, которую не изменит диктат великих держав? Ах да, профессиональный, проституированный спорт и новости о погоде, которые, конечно, являются своего рода современным язычеством.

Проснись, латыш. Будущее Латвии не зависит от того, будем ли мы первыми в марафоне поддержки Украину. Точно так же, как в вашей личной жизни абсолютно ничего не изменится, если латвийская баскетбольная сборная выиграет чемпионат Европы. И в нашем политическом сообществе ничего не изменится, если мы оставим свои дела, заменив реальность выдуманными смыслами, созданными внешними событиями".