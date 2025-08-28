«Феррари никогда не стареет»: латвийский судья по спортивным танцам Сергей Синкин стал сенсацией в Китае

Настоящим триумфатором игр стал седовласый латвийский судья Сергей Синкинс (так в оригинале статьи - прим. press.lv). Две случайные фотографии, сделанные во время его работы на соревнованиях по латинским танцам, вызвали бурю восторга в китайских соцсетях. Подпись гласила: «Любой, кто его видит, не может не сказать одно слово — “элегантный”».

На снимках — идеально сидящий чёрный костюм, серебристые волосы, строгие очки в чёрной оправе, высокая осанка и утончённая манера держаться. Интернет тут же взорвался: миллионы просмотров, комментарии про «мангу вживую» и «безошибочную элегантность».

Китайцы прозвали Синкина «Феррари» — намёк на популярное выражение: «Феррари остаётся Феррари, сколько бы лет ни прошло». В Китае эта фраза закрепилась после выхода фильма F1: The Movie с Брэдом Питтом, где 62-летний актёр стал новым символом возрастающей моды на «горячих мужчин постарше».

«Я ничего для этого не сделал, но вы выбрали меня. Это невероятно», — признался Синкин, поражённый шквалом внимания. Он рассказал, что получил сотни сообщений в Instagram и чувствует «тёплую атмосферу» благодаря китайцам, которые делятся поддержкой и добрыми словами.

Секрет своей элегантности и энергии он объясняет просто: спорт с семи лет, постоянная работа с молодыми поколениями и верность эстетике танца. «Спортивные танцы — это не только техника. Это искусство, партнёрство и презентация. Танцор обязан думать о всём — от костюма до макияжа», — говорит он.

Синкинс надеется, что его неожиданная популярность привлечёт внимание к самому виду спорта. Он впервые посетил Чэнду, но пообещал вернуться — и как турист вместе с семьёй, и как судья на будущих турнирах.