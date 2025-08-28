Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Феррари никогда не стареет»: латвийский судья по спортивным танцам Сергей Синкин стал сенсацией в Китае

Редакция PRESS 28 августа, 2025 15:45

Для настроения 0 комментариев

В мире спортивных танцев внимание обычно приковано к спортсменам — их макияжу, движениям и костюмам. Но на Всемирных играх в Чэнду главной звездой оказался вовсе не танцор на паркете. Об этой истории рассказало издание China Daily. 

Настоящим триумфатором игр стал седовласый латвийский судья Сергей Синкинс (так в оригинале статьи - прим. press.lv). Две случайные фотографии, сделанные во время его работы на соревнованиях по латинским танцам, вызвали бурю восторга в китайских соцсетях. Подпись гласила: «Любой, кто его видит, не может не сказать одно слово — “элегантный”».

На снимках — идеально сидящий чёрный костюм, серебристые волосы, строгие очки в чёрной оправе, высокая осанка и утончённая манера держаться. Интернет тут же взорвался: миллионы просмотров, комментарии про «мангу вживую» и «безошибочную элегантность».

Китайцы прозвали Синкина  «Феррари» — намёк на популярное выражение: «Феррари остаётся Феррари, сколько бы лет ни прошло». В Китае эта фраза закрепилась после выхода фильма F1: The Movie с Брэдом Питтом, где 62-летний актёр стал новым символом возрастающей моды на «горячих мужчин постарше».

«Я ничего для этого не сделал, но вы выбрали меня. Это невероятно», — признался Синкин, поражённый шквалом внимания. Он рассказал, что получил сотни сообщений в Instagram и чувствует «тёплую атмосферу» благодаря китайцам, которые делятся поддержкой и добрыми словами.

Секрет своей элегантности и энергии он объясняет просто: спорт с семи лет, постоянная работа с молодыми поколениями и верность эстетике танца. «Спортивные танцы — это не только техника. Это искусство, партнёрство и презентация. Танцор обязан думать о всём — от костюма до макияжа», — говорит он.

Синкинс надеется, что его неожиданная популярность привлечёт внимание к самому виду спорта. Он впервые посетил Чэнду, но пообещал вернуться — и как турист вместе с семьёй, и как судья на будущих турнирах.

Военно-­воздушные силы Финляндии намерены отказаться от использования свастики

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

ДТП с погибшими на Вентспилсском шоссе: движение ограничено

ЧП и криминал 17:15

ЧП и криминал 0 комментариев

В результате ДТП на Вентспилском шоссе на трассе в районе волости Тумес ограничено движение.

Рижане, подвиньтесь: зерновозам разрешили возить зерно в порт через Ригу

Новости Латвии 17:11

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Риги Виестур Клейнбергс поручил самоуправлению с 3 сентября обеспечить крестьянам возможность доставки урожая в Рижский порт.

Что нам продают под видом растительного масла: «рафинированное» и «дезодорированное»?

Важно 16:59

Важно 0 комментариев

Люди старшего поколения хорошо помнят времена, когда для готовки использовали топленое или сливочное масло, а иногда и сало. Однако в 90–х годах диетологи заговорили о смертельной опасности животных жиров, что, как выяснилось позже, оказалось во многом преувеличением. Тем не менее пищевые привычки изменились, и теперь для жарки чаще всего используют растительное масло. При этом оно, независимости от исходного сырья, бывает рафинированным и нерафинированным. Например, найти нерафинированное подсолнечное масло на прилавках латвийских супермаркетов не так–то просто, а стоит оно примерно на 30% дороже. Так есть ли смысл переплачивать?

«С такими соседями у нас час Х всегда!» Слайдиньш о том, нужно ли уже рыть бункер

Мнения 16:47

Мнения 0 комментариев

Телеканал TV24 получил конкретный вопрос от зрителя, адресованный майору Национальных вооруженных сил (НВС) Янису Слайдиньшу, а именно, стоит ли жителям уже начинать рыть бункеры и изготавливать оружие самостоятельно или у нас есть еще пара лет.

Рост зарплат опережает инфляцию?! Занятные цифры от ЦСУ о средних окладах по стране

Важно 16:35

Важно 0 комментариев

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

Это вы так сократили расходы? Не смешите людей: расклад по цифре 171 млн, озвученной Силиней

Выбор редакции 16:25

Выбор редакции 0 комментариев

"Правительство объявило на пресс-конференции, что в следующем году ему удалось сократить расходы на 171 миллион евро. Обычно при сокращениях идет много шума от пострадавших, а на этот раз его не было. Очень подозрительно. Нашел доклад от министерства финансов и мои подозрения подтвердились, - пишет на своей странице ФБ юрист, экс-депутат Сейма Юрий Соколовский. 

