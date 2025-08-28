Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мы его кормили! Сотрудники центра социального ухода говорят, что не морили подростка голодом (1)

Редакция PRESS 28 августа, 2025 22:02

Важно 1 комментариев

Facebook

Пару дней назад все соцсети и СМИ облетела новость о том, что подростка с нарушениями развития в социальном центре Rīga, точнее его филиале Ezerkrasti, морили голодом, потому что его трудно было кормить. Об этом рассказали представители организации "Латвийского движения за независимую жизнь", под чью опеку юноша в итоге попал.

В Генеральной прокуратуре рассказали, что по факту данной информации начата проверка, но пока не ясно, сколько она продлится. Однако уже сейчас ясно, что работники Ezerkrasti обвинения отрицают, сообщает LSM.

Руководитель филиала Валентина Мальцане заявила, что обвинения стали неприятным сюрпризом: "Это был шок, и я говорила вчера с воспитателями, и сегодня утром тоже, все в шоке. Он ел. Он действительно ел. Возможно, это из-за болезни. Возможно, это из-за… Он был энергичным. Площадь позволяла ему передвигаться. Да, он передвигался на коленях, ползая, да. Но он делал это очень быстро. Он был энергичным".

По ее словам, он не был ни апатичным, ни истощенным. Хотя в последнее время вес снизился. Поэтому, кроме обычного четырехразового питания, ему давали так называемый nutridrink — лечебный йогурт, который ему нравился. Сотрудники стараются учитывать гастрономические предпочтения каждого клиента: "Сотрудники привыкли, они знают, что ему нравится, уже знают особенности питания каждого клиента. Один не любит макароны — значит, в меню картошка, а не макароны. Другому, скажем, не нравятся гречка, и он ее не ест. Тогда мы заменяем. Это не проблема", — объяснила Мальцане.

Юноша, по поводу которого нынешняя опекунша Инга Шкестерe подняла тревогу, жил на первом этаже Ezerkrasti, где всего 15 клиентов. Десять едят самостоятельно, пятерых кормят: кого ложкой, кого пипеткой. Иногда клиенты отказываются есть. Если бы кто-то долго отказывался от еды, его бы отправили в медучреждение.

Напомним, по сообщению представителей "Латвийского движения за независимую жизнь", когда 18-летний парень попал к ним, он весил всего 28 кг. Тогда как на момент перевода из детского учреждения в учреждение для взрослых его вес, согласно документам, составлял 36,5 кг.

Рост зарплат опережает инфляцию?! Занятные цифры от ЦСУ о средних окладах по стране (1)

Новости Латвии 21:35

Новости Латвии 1 комментариев

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

Читать

«Kariņš lido!», часть вторая: теперь на велосипеде. ВИДЕО (1)

Важно 21:09

Важно 1 комментариев

В социальных сетях обсуждают ролик, сделанный очевидцем в районе Рижского замка. Бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш лихо прокатился на велосипеде по тротуару от замка в сторону порта. И при этом в деловом костюме.

В социальных сетях обсуждают ролик, сделанный очевидцем в районе Рижского замка. Бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш лихо прокатился на велосипеде по тротуару от замка в сторону порта. И при этом в деловом костюме.

Читать

В Азовском море поражен российский ракетный корабль: ГУР Украины (ВИДЕО) (1)

Важно 21:00

Важно 1 комментариев

В результате нанесенных ударов пострадал малый ракетный корабль "Буян-М", после чего он покинул район боевого дежурства, заявило ГУР Украины.

В результате нанесенных ударов пострадал малый ракетный корабль "Буян-М", после чего он покинул район боевого дежурства, заявило ГУР Украины.

Читать

Заявил, что в странах Балтии этноцид русских: Гапоненко предстал перед судом (1)

Важно 20:43

Важно 1 комментариев

Активист Александр Гапоненко уже седьмой месяц находится под стражей, и в четверг, 28 августа, предстал перед судом по обвинению в антигосударственной деятельности. На организованной Москвой зимой видеоконференции он заявил, что Россия вторгнется в страны Балтии, поскольку там происходит «этноцид русских». По делу проходит много свидетелей, которые присутствовали на судебном заседании в четверг, сообщают TV3 Ziņas.

Активист Александр Гапоненко уже седьмой месяц находится под стражей, и в четверг, 28 августа, предстал перед судом по обвинению в антигосударственной деятельности. На организованной Москвой зимой видеоконференции он заявил, что Россия вторгнется в страны Балтии, поскольку там происходит «этноцид русских». По делу проходит много свидетелей, которые присутствовали на судебном заседании в четверг, сообщают TV3 Ziņas.

Читать

«Возникают неловкие ситуации»: ВВС Финляндии откажутся от свастики (1)

Мир 20:21

Мир 1 комментариев

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

Читать

Алла Пугачева сходила в рижский торговый центр: что ж купила? (ФОТО) (1)

Важно 20:20

Важно 1 комментариев

Алла Пугачева посетила рижский торговый центр - об этом историческом событии сообщает в соцсетях сам T\c Spice.

Алла Пугачева посетила рижский торговый центр - об этом историческом событии сообщает в соцсетях сам T\c Spice.

Читать