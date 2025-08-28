В Генеральной прокуратуре рассказали, что по факту данной информации начата проверка, но пока не ясно, сколько она продлится. Однако уже сейчас ясно, что работники Ezerkrasti обвинения отрицают, сообщает LSM.

Руководитель филиала Валентина Мальцане заявила, что обвинения стали неприятным сюрпризом: "Это был шок, и я говорила вчера с воспитателями, и сегодня утром тоже, все в шоке. Он ел. Он действительно ел. Возможно, это из-за болезни. Возможно, это из-за… Он был энергичным. Площадь позволяла ему передвигаться. Да, он передвигался на коленях, ползая, да. Но он делал это очень быстро. Он был энергичным".

По ее словам, он не был ни апатичным, ни истощенным. Хотя в последнее время вес снизился. Поэтому, кроме обычного четырехразового питания, ему давали так называемый nutridrink — лечебный йогурт, который ему нравился. Сотрудники стараются учитывать гастрономические предпочтения каждого клиента: "Сотрудники привыкли, они знают, что ему нравится, уже знают особенности питания каждого клиента. Один не любит макароны — значит, в меню картошка, а не макароны. Другому, скажем, не нравятся гречка, и он ее не ест. Тогда мы заменяем. Это не проблема", — объяснила Мальцане.

Юноша, по поводу которого нынешняя опекунша Инга Шкестерe подняла тревогу, жил на первом этаже Ezerkrasti, где всего 15 клиентов. Десять едят самостоятельно, пятерых кормят: кого ложкой, кого пипеткой. Иногда клиенты отказываются есть. Если бы кто-то долго отказывался от еды, его бы отправили в медучреждение.

Напомним, по сообщению представителей "Латвийского движения за независимую жизнь", когда 18-летний парень попал к ним, он весил всего 28 кг. Тогда как на момент перевода из детского учреждения в учреждение для взрослых его вес, согласно документам, составлял 36,5 кг.