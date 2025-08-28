Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Заявил, что в странах Балтии этноцид русских: Гапоненко предстал перед судом

Редакция PRESS 28 августа, 2025 20:43

Активист Александр Гапоненко уже седьмой месяц находится под стражей, и в четверг, 28 августа, предстал перед судом по обвинению в антигосударственной деятельности. На организованной Москвой зимой видеоконференции он заявил, что Россия вторгнется в страны Балтии, поскольку там происходит «этноцид русских». По делу проходит много свидетелей, которые присутствовали на судебном заседании в четверг, сообщают TV3 Ziņas.

В наручниках и в сопровождении двух сотрудников правоохранительных органов Гапоненко доставили из тюрьмы в суд.

Произошёл и небольшой казус. Утром залы суда были перепутаны, и конвой сначала доставил обвиняемого на другой этаж — в ранее запланированное помещение. Через какое-то время ситуация разрешилась и процесс начался.

В зале в том числе собрались и сторонники обвиняемого — присутствовали Владимир Линдерман и Татьяна Андриец.

В статусе свидетеля выступил и бывший депутат Сейма Владимир Бузаев. Для него и других сторонников арест Гапоненко в феврале стал большим сюрпризом. Друзья связали арест со статьей Гапоненко, в которой тот рассуждал о будущих экономических проблемах Латвии.

«Мы не могли понять, почему его арестовали, и первая мысль была, что Службе государственной безопасности (VDD) не понравилась сам прогноз, потому что он был очень пессимистичным! Ну и вся деятельность спецслужб против Гапоненко на таком же уровне!», — заявил в суде свидетель Владимир Бузаев.

Однако настоящая причина, по которой Гапоненко находится за решёткой уже седьмой месяц, связана с его радикальными высказываниями на конференции, организованной Россией в феврале.

«Это был Институт СНГ, московская организация, которая, по мнению обвиняемого, проводила научную конференцию о так называемом этноциде русских, проживающих в странах Балтии, который, по его мнению, происходит в Латвии, Литве и Эстонии. И этот “этноцид”, по мнению обвиняемого, является основанием для подготовки России к войне с балтийскими странами», - отметила прокурор Лита Янсоне.

Адвокат Гапоненко Имма Янсоне, отвечая на вопрос об отношении обвиняемого к делу, заявила: «Свою вину не признаёт». На вопрос о применении столько суровых санкций — содержания под стражей, Янсоне ответила, что «теперь почти всем так дают».

TV3 Ziņas также спросили, будет ли Гапоненко добиваться освобождения из тюремного заключения. Янсоне пояснила, что этот процесс уже запущен: «Мы уже подавали ходатайство, пока не прошло двух месяцев». Она также согласилась, что дело частично носит политический характер. «Ну, по одному пункту однозначно, (по какому?) не скажу!».

В деле много свидетелей, в том числе политик Райвис Зелтитс, который обратился в правоохранительные органы с заявлением против Гапоненко из-за его радикальных высказываний на конференции.

На вопрос, будет ли Гапоненко осуждён, Зелтитс ответил, что не знает: «Понятия не имею, суды в Латвии независимы, на мой взгляд, основания есть. Статьи есть, но это вопрос суда».

«Я заметил в интернете информацию об этой конференции, на мой взгляд, там четко была статья, подготовка к военной агрессии, идеологическая», - заявил Райвис Зелтитс.

Гапоненко ранее уже был осуждён за разжигание национальной розни и антигосударственную деятельность, а также обвиняется ещё по одному делу.

