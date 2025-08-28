Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это вы так сократили расходы? Не смешите людей: расклад по цифре 171 млн, озвученной Силиней

Редакция PRESS 28 августа, 2025 08:39

LETA

"Правительство объявило на пресс-конференции, что в следующем году ему удалось сократить расходы на 171 миллион евро. Обычно при сокращениях идет много шума от пострадавших, а на этот раз его не было. Очень подозрительно. Нашел доклад от министерства финансов и мои подозрения подтвердились, - пишет на своей странице ФБ юрист, экс-депутат Сейма Юрий Соколовский. 

Итак: самое большое сокращение (барабанная дробь) от позиции: Precizēta nodokļu reformas ietekmes kompensācija. Как я понимаю, это Министерство финансов просто запланировало, что налоги будут собираться лучше в следующем году — на 58 695 491 евро. То есть так и запишем: источник для трети сокращения — фискальный оптимизм.

Кто-то скажет: постойте, это ведь не сокращение. А я скажу: не надо так пессимистично смотреть на мир. Надо смотреть на мир глазами Министерства финансов, и всё вокруг покажется розовее.

Второе место в сокращении получает Министерство юстиции с позицией: Izdevumu samazinājums ilgtermiņa saistību pasākumam "Jauna cietuma būvniecība Liepājā" — 20 678 047 евро.

Пошерстил интернет и нашёл, что ещё 2 года назад было принято решение значительно сократить площадь новой тюрьмы при ее строительстве в Лиепае. А как экономию это представили только сейчас. Креативненько.

Бронза уходит позиции: Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums — 9 549 118 евро. Интенсивно крутим этого колобка в руках и стараемся понять, что это такое. Порывшись в других документах, нашёл, что колобок этот — Nesadalītais finansējums līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. То есть кубышка на экстренный случай, а случай в этом году не настал. В общем, тоже не спортивное «сокращение расходов».

А как же обещанные сокращения чиновничества? Размах был мощный, но, учитывая, что чиновники — это электоральная база «Нового единства», решили не бить, только похлопать по щечке:

Paredzētie līdzekļi atlīdzības palielināšanai tiešās valsts pārvaldes iestādēm — 6 221 847 евро. Vēlēto amatpersonu atalgojuma sistēmas pārskatīšana (algu iesaldēšana) — 4 190 799 евро.

Выглядит так, что реального сокращения в правительстве делать не захотели, а сделали сокращение «на бумаге» и припорошили ворохом ликвидации мелких трат.

Министр финансов Арвил Ашраденс сказал, что деньги нашли только на этот год, а подобные сокращения нужно будет производить и в ближайшие два года тоже, но источники этих сокращений пока не определены. Министр почему-то решил уйти с поста председателя «Единства». Видимо, что-то ему подсказывает, что следующие сокращения не будут такими бухгалтерски томными, как это".

 

Это не трагедия, это катастрофа! Председатель «Крестьянского сейма» о ситуации с урожаем в стране

Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».

Россия нанесла крупнейший удар по Киеву после встречи Трампа и Путина на Аляске: 8 убитых

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.

Ежедневки три раза в неделю? Минсообщений хочет урезать доставку прессы

В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.

Ryanair удвоит бонусы сотрудникам за «слишком большие» сумки: пассажиров ждут новые штрафы

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.

Бурелом в лесах и засорившиеся канавы: жители Юрмалы требуют навести порядок с мелиорацией

Прошел уже год после разрушительного урагана, особенно сильно ударившего по Юрмале, но жители Кемери продолжают испытывать беспокойство перед новыми возможными ударами стихии. Несмотря на то, что городская администрация обещала навести порядок с мелиорационными системами, после каждого прогноза сильных дождей у людей возникает страх повторного затопления.

«Быть или не быть?» Конституционный суд решит судьбу игорных залов в Риге

По заявлению трёх коммерческих обществ Конституционный суд (КС) возбудил дело об ограничениях организации азартных игр в Риге. 

Лето вернётся на один день: в Латвии до +23 и без дождя

В четверг в Латвии ожидается тёплая погода: воздух прогреется до +18…+23 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

