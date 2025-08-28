Это вы так сократили расходы? Не смешите людей: расклад по цифре 171 млн, озвученной Силиней

Итак: самое большое сокращение (барабанная дробь) от позиции: Precizēta nodokļu reformas ietekmes kompensācija. Как я понимаю, это Министерство финансов просто запланировало, что налоги будут собираться лучше в следующем году — на 58 695 491 евро. То есть так и запишем: источник для трети сокращения — фискальный оптимизм.

Кто-то скажет: постойте, это ведь не сокращение. А я скажу: не надо так пессимистично смотреть на мир. Надо смотреть на мир глазами Министерства финансов, и всё вокруг покажется розовее.

Второе место в сокращении получает Министерство юстиции с позицией: Izdevumu samazinājums ilgtermiņa saistību pasākumam "Jauna cietuma būvniecība Liepājā" — 20 678 047 евро.

Пошерстил интернет и нашёл, что ещё 2 года назад было принято решение значительно сократить площадь новой тюрьмы при ее строительстве в Лиепае. А как экономию это представили только сейчас. Креативненько.

Бронза уходит позиции: Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums — 9 549 118 евро. Интенсивно крутим этого колобка в руках и стараемся понять, что это такое. Порывшись в других документах, нашёл, что колобок этот — Nesadalītais finansējums līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. То есть кубышка на экстренный случай, а случай в этом году не настал. В общем, тоже не спортивное «сокращение расходов».

А как же обещанные сокращения чиновничества? Размах был мощный, но, учитывая, что чиновники — это электоральная база «Нового единства», решили не бить, только похлопать по щечке:

Paredzētie līdzekļi atlīdzības palielināšanai tiešās valsts pārvaldes iestādēm — 6 221 847 евро. Vēlēto amatpersonu atalgojuma sistēmas pārskatīšana (algu iesaldēšana) — 4 190 799 евро.

Выглядит так, что реального сокращения в правительстве делать не захотели, а сделали сокращение «на бумаге» и припорошили ворохом ликвидации мелких трат.

Министр финансов Арвил Ашраденс сказал, что деньги нашли только на этот год, а подобные сокращения нужно будет производить и в ближайшие два года тоже, но источники этих сокращений пока не определены. Министр почему-то решил уйти с поста председателя «Единства». Видимо, что-то ему подсказывает, что следующие сокращения не будут такими бухгалтерски томными, как это".