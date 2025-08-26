Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Люди в Латвии, стиснув зубы, пытаются выжить»: священник не понимает, что не так с ценами (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 26 августа, 2025 17:16

Латышские СМИ 1 комментариев

«Время от времени люди ездят в Литву, фотографируют там какой-то продукт, а потом находят тот же продукт в латвийских магазинах. Разница в цене иногда настолько несоразмерна, что непонятно, как это возможно», — говорит священник Имант Калниньш в эфире телеканала TV24.

«Конечно, мы понимаем, что предприниматель хочет заработать, что в Латвии рынок небольшой, но все же такая разница в ценах слишком велика. Тем более, учитывая, что минимальная заработная плата в Латвии намного ниже, чем в Эстонии и Литве, — продолжает он. - Это феномен, как люди в Латвии, стиснув зубы, пытаются выжить».

И официальные лица, и латвийцы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу цен на продукты питания в Латвии. Даже эстонцы жалуются, что в Латвии все дорого: «Дешевле только алкоголь!».

Председатель совета Латвийской федерации пищевых предприятий Инара Шуре считает, что в ближайшие месяцы цены на продукты питания в Латвии останутся относительно стабильными с небольшими колебаниями в зависимости от сегмента продуктов. Она отметила, что уровень цен на продукты питания будет стабильным, если не будет новых потрясений на рынках энергоносителей, сырья или логистики.

Однако Шуре добавила, что большое влияние могут оказать затраты на сырье осенью, когда будет собран урожай. «Если погодные условия и условия международной торговли ухудшатся, это может привести к отдельному удорожанию, но на данный момент, похоже, что значительного и резкого роста цен осенью не должно произойти», — прогнозирует она.

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три (1)

Важно 21:49

Важно 1 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы (1)

Важно 21:48

Важно 1 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России (1)

Мир 21:47

Мир 1 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете (1)

Важно 21:47

Важно 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию? (1)

Важно 21:09

Важно 1 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID) (1)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 1 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО) (1)

Важно 20:54

Важно 1 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

