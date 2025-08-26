«Конечно, мы понимаем, что предприниматель хочет заработать, что в Латвии рынок небольшой, но все же такая разница в ценах слишком велика. Тем более, учитывая, что минимальная заработная плата в Латвии намного ниже, чем в Эстонии и Литве, — продолжает он. - Это феномен, как люди в Латвии, стиснув зубы, пытаются выжить».

И официальные лица, и латвийцы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу цен на продукты питания в Латвии. Даже эстонцы жалуются, что в Латвии все дорого: «Дешевле только алкоголь!».

Председатель совета Латвийской федерации пищевых предприятий Инара Шуре считает, что в ближайшие месяцы цены на продукты питания в Латвии останутся относительно стабильными с небольшими колебаниями в зависимости от сегмента продуктов. Она отметила, что уровень цен на продукты питания будет стабильным, если не будет новых потрясений на рынках энергоносителей, сырья или логистики.

Однако Шуре добавила, что большое влияние могут оказать затраты на сырье осенью, когда будет собран урожай. «Если погодные условия и условия международной торговли ухудшатся, это может привести к отдельному удорожанию, но на данный момент, похоже, что значительного и резкого роста цен осенью не должно произойти», — прогнозирует она.