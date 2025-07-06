В укропе и петрушке из Узбекистана нашли следы пестицидов, запрещённых в ЕС

Кроме того, в вафельном торте из Грузии выявлено превышение максимально допустимого количества трансжирных кислот. По нормативам оно не должно превышать 2 г на 100 г общего количества жиров, а в этом кондитерском изделии оказалось 4,5 г трансжирных кислот на 100 г жиров с потенциальной ошибкой 0,9 г.

Помимо этого ПВС отправила обратно в Индию 11 партий пряностей, на которые не было документов, удостоверяющих их безопасность.

Все эти нарушения выявлены при пограничном контроле на внешней границе ЕС.