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«Полицейское государство! Скоро за съеденный хлеб придётся давать отчёт»: народ критикует новые правила

Редакция PRESS 6 июля, 2025 09:31

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Если физическое лицо внесет на счет 750 евро и более или снимет со счета от 1500 и более евро наличными, а также отправит или получит перевод наличными в размере от 1000 евро и выше, согласно законопроекту, о такой сделке нужно будет подавать так называемую пороговую декларацию, сообщает Jauns.lv.

Поправками также предусмотрено, что кредитные учреждения, поставщики платежных услуг и инвестиционные брокерские компании должны будут подавать пороговые декларации в Службу финансовой разведки.

Поправки к правилам "О порядке сообщения о подозрительных сделках и подаче пороговой декларации, а также ее содержании" были переданы на общественное обсуждение. И вот какие мнения высказали жители Латвии.

"Установленный порог неадекватно низок. Например, в путешествии всегда необходимы наличные (особенно при поездке в третьи страны). То же самое, если я решу поехать в Германию приобрести автомобиль на рынке. Объем наличных для снятия должен быть хотя бы в размере 10 минимальных зарплат. Такой закон исключительно усилит бюрократическое бремя, скорее всего, понадобятся дополнительные ресурсы, чтобы обработать такой объем информации. Для меня как частного лица это и дополнительное бремя, и стресс, так как, скорее всего, если установленная сумма будет превышена хотя бы на 50 центов, начнутся угрозы, возможно, и штрафы - и все только из-за того, что кто-то хочет ограничить и определить, каким образом мне хранить и использовать свои законные накопления. С учетом политической ситуации в мире часть людей из соображений безопасности совершенно точно делает накопления и наличными деньгами. Прежде чем принимать неадекватный закон, необходимо ознакомиться с опытом развитых стран. Механизмы контроля уже сейчас работают, в случае сомнительных сделок информация уже сейчас доступна контролирующим органам", - так звучит одно из мнений.

Андис мыслит примерно так же: "Я руковожу частным бизнесом, уплачиваю все налоги, зарплаты и дивиденды получаю на банковский счет. В какой связи я должен отчитываться за снятие наличных со счета? Единственный вывод: чтобы любые госорганы контролировали и имели возможность повлиять на меня как физическое лицо с возможностью заблокировать денежные средства".

"Порог неадекватно низок. При нынешнем уровне инфляции достичь этих порогов удивительно просто. Должна быть соразмерность, потому что это выглядит как чрезмерное вмешательство в частную жизнь и бизнес", - высказывается еще один человек.

Вия тоже считает, что не должна ни перед кем отчитываться за свои деньги: "Зачем я должна перед кем-то оправдываться, если хочу снять свои честно заработанные деньги? Может, скоро придется отчитываться, почему я в месяц съедаю восемь буханок хлеба, а не пять? Я категорически против принятия этого закона. А что будет, если вдруг пропадут электричество и интернет?"

"Категорически возражаю против таких низких порогов для снятия наличных с собственного банковского счета и потолка внесения на счет. Получается, что в Латвии как минимум половина людей автоматически считается какими-то террористами или отмывателями денег! Серьезно, тебе теперь придется, если положишь 750 евро или снимешь 1500, за свои законно полученные деньги оправдываться перед госорганами, давать объяснения и обосновывать, куда ты их потратишь. Это уже тянет на полицейское государство. Меня интересует, какие результаты достигнуты после предыдущего снижения этих порогов? Сколько террористов и отмывателей поймали благодаря такому чиновничьему контролю? Чиновники просто ищут искусственную работу для себя! В Латвии все забюрократизируется! Без подсчета, насколько все это эффективно и во сколько обойдется налогоплательщикам, во что это встанет латвийской экономике? Те часы, которые они проведут, оправдываясь за свои законные деньги!" - возмущается еще один латвиец.

В соцсети "Х" по этому поводу народ высказывается еще более резко:

- Это брюссельские директивы, в создании которых участвуют и наши халявщики - зиле, иябсы, вайдере и позняки. Я больше не буду участвовать ни в одних выборах, потому что и те, за кого я голосовал, оказались либо говнюками, либо абсолютно ни на что не влияющими.

- Скоро эмигрируем в Северную Корею в поисках более свободного режима. Латвия - совершенно дебильное, неевропейское, дикарское государство. В цивилизованных странах все строится на доверии, у нас - на абсолютном контроле, причем дебильном.

- Не были бы ссыкунами, принципиально в день зарплаты все снимали бы через банкомат. Слава богу, есть платежные платформы вне Латвии. Открой на каждой счет, главное - не превышать 15 тысяч в год. Совершенно пое...ть.

- Скоро придется отчитываться, почему высрал больше, чем съел - значит, где-то ел втихаря.

- Если где-нибудь будут вводить коммунизм, то первой страной будет Латвия. Эдгар Ринкевич, тебе не неудобно?

- Может быть, пора повернуть все эти законы против чиновников и вернуть свободу народу? Не знаю, как у вас, но у меня ворует только правительство... Пора искать виновных среди воров!!!

С поправками ознакомилась и Латвийская ассоциация финансовой отрасли, которая считает, что в проекте правил много неясностей и называет подход, вводимый их принятием, проблематичным, "так как для адаптации систем и сбора данных за предыдущий период нужно время. (...) Если кредитным учреждениям нужно собрать данные за длительный период времени в прошлом и предоставить их в течение трех месяцев, есть риск, что информация может быть неполной или ошибочной".

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