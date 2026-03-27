Спасатели подготовили текст оповещения о воздушной тревоге: есть ли смысл?

Начальник ГПСС Мартиньш Балтманис сказал агентству ЛЕТА, что не видит никакой пользы в таком оповещении после падения дрона, так как информация от ответственных органов уже начала циркулировать в публичном пространстве.

По его мнению, дополнительная польза от отправки подобных уведомлений будет в том случае, если это делается до начала инцидента, чтобы проинформировать население о своевременных мерах.

Если бы последовал соответствующий запрос от Национальных вооруженных сил (НВС), ГПСС могла бы оперативно разослать уведомление, так как у службы есть определенный алгоритм с работы с НВС и необходимый текст уже подготовлен. "Нам нужно только отметить конкретные районы, население которых получит такое оповещение. А потом нажать кнопку", - сказал руководитель ГПСС.

Текст оповещения похож на опубликованную на сайте "112.lv" инструкцию о том, что делать при получении сообщения о возможной воздушной опасности, вызванной беспилотником или самолетом.