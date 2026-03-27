Посланник Трампа призвал Литву возобновить транзит удобрений из Белоруссии

© LETA 27 марта, 2026 17:50

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Белоруссии Джон Коул (на фото слева) призывает Литву провести двусторонние политические переговоры с Минском и возобновить транзит белорусских минеральных удобрений.

В интервью литовскому общественному СМИ LRT Коулс сказал, что, по его мнению, Литве следует провести двусторонние политические переговоры с Минском. 

«Вам нужно сесть и поговорить. Если это не принесет результатов, то нужно встать и уйти. Но я думаю — я надеюсь — что теперь Литва согласится на двусторонний диалог на уровне заместителей министров иностранных дел. Нам нужно положить конец тому, что мешает жизни обеим сторонам», — сказал Колс, который в середине марта посетил и Литву, и Белоруссию.

Он также указал, что Вашингтон выиграет, если будет возобновлен транзит минеральных удобрений через Литву.

«Да. Я разговаривал с Брук Ролинс, она — министр сельского хозяйства США, мы обсуждали это, и она сказала, что для США было бы очень выгодно, если бы мы получали и минеральные удобрения», — пояснил представитель Трампа.

«Калиевые удобрения из Белоруссии должны перевозиться через Литву, и это открыло бы путь в Европу — вплоть до США», — добавил чиновник.

Как сказал Коул, встреча могла бы состояться на уровне заместителей министров, а также подчеркнул, что переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко должны проходить без предварительных условий.

«Послушайте, мир полон хороших и плохих людей. Но чем больше они говорят, тем лучше. Президент Дональд Трамп поехал в Северную Корею», — напомнил посланник Трампа, пояснив, что «именно так дела и делаются — с помощью коммуникации. Вы ничего не добьетесь, выдвигая предварительные условия, которые сначала должны быть выполнены. Тогда они, может быть, будут говорить, а может быть, и нет. Таким образом вы никуда не продвинетесь».

В интервью он также отметил, что призывал Лукашенко пропустить литовские грузовики, которые несколько месяцев задерживались в Беларуси.

«Я призывал его сделать это, и он это сделал. Изначально речь шла о больших суммах денег за каждый освобождаемый грузовик, но он значительно снизил эту сумму, поэтому я думаю, что и эта проблема решена», — заявил он.

Во вторник в Литву начали возвращаться грузовики, которые более четырех месяцев не выпускали из Белоруссии.

Белорусское пропагандистское агентство «БелТА» сообщило в понедельник, что грузовикам разрешено выехать после уплаты сбора за пользование стоянкой, отметив, что эта плата будет «в несколько раз ниже», чем ранее установленная плата в 120 евро в сутки.

Государственный таможенный комитет Белоруссии указал, что более 1900 грузовиков и полуприцепов смогут выехать из Белоруссии в Литву.

В середине марта Кол посетил Литву, где встретился с президентом страны Гитаном Науседой и премьер-министром Ингой Ругинене, чтобы обсудить гибридные атаки Минска против Литвы. Он также встретился с депутатом Европейского парламента Петром Гражули и депутатами литовского парламента Игной Вегели и Римой Йонас Янкуну.

На следующий день посол США отправился в Белоруссию, где встретился с Лукашенко.

Глава больницы Страдиня подал в отставку: уезжает в США
Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ
Сначала спрятался, но сдался добровольно: убийство в Пурвциемсе
Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Наследство: как быть с ценными вещами, бытовой техникой, мебелью…

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Лучше б прийти самому: полиция разыскивает мужчину (ФОТО)

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

Тестирование детских автокресел в ЕС выявило ряд проблем: будем менять?

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

