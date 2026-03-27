Посланник Трампа призвал Литву возобновить транзит удобрений из Белоруссии

В интервью литовскому общественному СМИ LRT Коулс сказал, что, по его мнению, Литве следует провести двусторонние политические переговоры с Минском.

«Вам нужно сесть и поговорить. Если это не принесет результатов, то нужно встать и уйти. Но я думаю — я надеюсь — что теперь Литва согласится на двусторонний диалог на уровне заместителей министров иностранных дел. Нам нужно положить конец тому, что мешает жизни обеим сторонам», — сказал Колс, который в середине марта посетил и Литву, и Белоруссию.

Он также указал, что Вашингтон выиграет, если будет возобновлен транзит минеральных удобрений через Литву.

«Да. Я разговаривал с Брук Ролинс, она — министр сельского хозяйства США, мы обсуждали это, и она сказала, что для США было бы очень выгодно, если бы мы получали и минеральные удобрения», — пояснил представитель Трампа.

«Калиевые удобрения из Белоруссии должны перевозиться через Литву, и это открыло бы путь в Европу — вплоть до США», — добавил чиновник.

Как сказал Коул, встреча могла бы состояться на уровне заместителей министров, а также подчеркнул, что переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко должны проходить без предварительных условий.

«Послушайте, мир полон хороших и плохих людей. Но чем больше они говорят, тем лучше. Президент Дональд Трамп поехал в Северную Корею», — напомнил посланник Трампа, пояснив, что «именно так дела и делаются — с помощью коммуникации. Вы ничего не добьетесь, выдвигая предварительные условия, которые сначала должны быть выполнены. Тогда они, может быть, будут говорить, а может быть, и нет. Таким образом вы никуда не продвинетесь».

В интервью он также отметил, что призывал Лукашенко пропустить литовские грузовики, которые несколько месяцев задерживались в Беларуси.

«Я призывал его сделать это, и он это сделал. Изначально речь шла о больших суммах денег за каждый освобождаемый грузовик, но он значительно снизил эту сумму, поэтому я думаю, что и эта проблема решена», — заявил он.

Во вторник в Литву начали возвращаться грузовики, которые более четырех месяцев не выпускали из Белоруссии.

Белорусское пропагандистское агентство «БелТА» сообщило в понедельник, что грузовикам разрешено выехать после уплаты сбора за пользование стоянкой, отметив, что эта плата будет «в несколько раз ниже», чем ранее установленная плата в 120 евро в сутки.

Государственный таможенный комитет Белоруссии указал, что более 1900 грузовиков и полуприцепов смогут выехать из Белоруссии в Литву.

В середине марта Кол посетил Литву, где встретился с президентом страны Гитаном Науседой и премьер-министром Ингой Ругинене, чтобы обсудить гибридные атаки Минска против Литвы. Он также встретился с депутатом Европейского парламента Петром Гражули и депутатами литовского парламента Игной Вегели и Римой Йонас Янкуну.

На следующий день посол США отправился в Белоруссию, где встретился с Лукашенко.