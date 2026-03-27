Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Марта Завтра: Gustavs, Gusts, Talrits
Доступность

Война уже влияет на следующий отопительный сезон: как именно?

© LETA 27 марта, 2026 17:30

Новости Латвии 0 комментариев

"Идет уже четвертая неделя с начала военных действий в Иране, и если конфликт затянется более чем на два месяца, его влияние станет более ощутимым как для мировой экономики, так и для бизнеса и повседневной жизни жителей", - говорит председатель правления "Elenger" Давис Скулте.

По его мнению, возвращения к довоенным ценам в этом году не ожидается. По мере приближения следующего отопительного сезона цены, вероятно, будут постепенно расти. На рынке больше нет излишков, а в Катаре - одном из крупнейших поставщиков сжиженного природного газа в мире - наблюдаются серьезные перебои с поставками.

Рост цен на электроэнергию пока не ожидается столь значительным, однако в сегментах нефти и природного газа во второй половине года сохранится восходящее давление.

В целом ситуация напряженная, но безопасность поставок природного газа в Балтийском регионе обеспечена. Что касается влияния на следующий отопительный сезон, директор департамента энергетики Комиссии по регулированию общественных услуг Янис Негрибс отмечает, что сейчас его трудно точно спрогнозировать.

Цены на газ колеблются и тесно связаны с геополитической ситуацией и развитием мирового рынка. Чем больше закупаемого газа участники рынка решат получать путем прямых поставок, тем позже можно будет точно оценить влияние.

При этом такие глобальные геополитические потрясения не сулят ничего хорошего потребителям энергии: очевидно, что влияние будет в сторону роста.

Однако существует ряд неизвестных факторов, включая возможные смягчающие обстоятельства (например, снижение потребления газа). До конфликта в Иране цена природного газа колебалась в пределах 30-40 евро за мегаватт в час (МВт/ч), сейчас она выросла примерно на 60% и стабилизировалась на уровне 50-60 евро за МВт/ч.

Хотя некоторые аналитики уже говорят о новом энергетическом кризисе в Европе, Скулте подчеркивает: сейчас наблюдается рост цен, а не полномасштабный кризис.

Дальнейшая динамика цен будет напрямую зависеть от геополитической ситуации.

По прогнозу Скулте, если конфликт вскоре завершится, цены могут снизиться примерно до 40-50 евро за МВт/ч.

Если он продолжится еще несколько недель или месяцев - ожидается уровень 60-70 евро.

При худшем сценарии - эскалации и, например, серьезном повреждении энергетической инфраструктуры - цены могут вырасти до 80-100 евро за МВт/ч из-за дефицита поставок и конкуренции за ресурсы для заполнения хранилищ.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Читать
Загрузка

Наследство: как быть с ценными вещами, бытовой техникой, мебелью…

Юридическая консультация 20:36

Юридическая консультация 0 комментариев

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Читать

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Читать

Лучше б прийти самому: полиция разыскивает мужчину (ФОТО)

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

Читать

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки

Выбор редакции 20:15

Выбор редакции 0 комментариев

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Читать

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

Читать

Тестирование детских автокресел в ЕС выявило ряд проблем: будем менять?

Новости Латвии 20:00

Новости Латвии 0 комментариев

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

Читать