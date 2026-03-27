Сообщается, что Видзис решил продолжить свою профессиональную деятельность в Соединенных Штатах, где он будет заниматься развитием интегративной медицины, профилактической медицины и медицины долголетия.

В больнице напоминают, что Видзис приступил к исполнению обязанностей руководителя в октябре 2023 года. Срок его полномочий истекает в ноябре 2029 года.

Председатель совета PSKUS Рейнис Берзиньш отмечает, что Видзис принял управление больницей в сложный период и за это время смог обеспечить значительные изменения — укрепить управленческие структуры, развить сети сотрудничества, продвинуть инфраструктурные проекты и улучшить качество медицинской помощи пациентам.

«Мы высоко ценим его вклад и благодарим его за проделанную работу. Я позаботился о том, чтобы повседневная работа больницы продолжалась в обычном режиме и ее стратегическое развитие не пострадало», — подчеркивает Берзиньш.

До избрания нового председателя совета директоров путем открытого конкурса совет директоров будет состоять из двух членов.

В настоящее время Даце Жентиня и Гиртс Ансонс продолжают работать в совете директоров PSKUS.