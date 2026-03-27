Пт, 27. Марта
Глава больницы Страдиня подал в отставку: уезжает в США (1)

Редакция PRESS 27 марта, 2026 16:50

Важно 1 комментариев

Лаурис Видзис, председатель правления Клинической университетской больницы имени Паулса Страдиня (PSKUS), покинул свой пост, сообщили в больнице.

Сообщается, что Видзис решил продолжить свою профессиональную деятельность в Соединенных Штатах, где он будет заниматься развитием интегративной медицины, профилактической медицины и медицины долголетия.

В больнице напоминают, что Видзис приступил к исполнению обязанностей руководителя в октябре 2023 года. Срок его полномочий истекает в ноябре 2029 года.

Председатель совета PSKUS Рейнис Берзиньш отмечает, что Видзис принял управление больницей в сложный период и за это время смог обеспечить значительные изменения — укрепить управленческие структуры, развить сети сотрудничества, продвинуть инфраструктурные проекты и улучшить качество медицинской помощи пациентам.

«Мы высоко ценим его вклад и благодарим его за проделанную работу. Я позаботился о том, чтобы повседневная работа больницы продолжалась в обычном режиме и ее стратегическое развитие не пострадало», — подчеркивает Берзиньш.

До избрания нового председателя совета директоров путем открытого конкурса совет директоров будет состоять из двух членов.

В настоящее время Даце Жентиня и Гиртс Ансонс продолжают работать в совете директоров PSKUS.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ

Сначала спрятался, но сдался добровольно: убийство в Пурвциемсе

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM (1)

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Наследство: как быть с ценными вещами, бытовой техникой, мебелью… (1)

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА (1)

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Лучше б прийти самому: полиция разыскивает мужчину (ФОТО) (1)

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки (1)

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться? (1)

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

Тестирование детских автокресел в ЕС выявило ряд проблем: будем менять? (1)

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

