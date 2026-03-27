Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ

"Необходимо провести стандартные следственные действия, собрать фрагменты и точно установить тип аппаратов. Очевидно, что Украина наносит удары дальнобойными дронами, и возможны отклонения от траектории. Но, опять же, это лишь одна из версий", - сообщил Подоляк в интервью порталу "Delfi" в пятницу.

"Наша разведка говорит, что Россия часто прибегает к провокациям во время атак на порты, направляя свои беспилотники, чтобы устроить провокации, напряженность где-нибудь на территории других стран, чтобы создать давление через эскалацию", - пояснил он.

Подоляк не смог подтвердить участие Украины в текущих расследованиях, но выразил уверенность в обмене информацией между службами, что позволит "быстро найти точки взаимопонимания".

На этой неделе в странах Балтии было зафиксировано падение трех дронов. По предварительным данным, это могли быть украинские дроны, нацеленные на объекты в РФ, но сбившиеся с курса из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.

Страны Балтии подчеркнули, что данные инциденты являются прямым следствием полномасштабной агрессии России и подобные случаи могут повториться.

