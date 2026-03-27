Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM (5)

Редакция PRESS 27 марта, 2026 20:37

Важно 5 комментариев

Фото: press.lv

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Авторы письма отмечают, что с осени 2025 года в передачах LSM регулярно фиксируются отклонения от нормативного произношения латышского литературного языка — в частности, смягчение согласных без основания, ошибки в постановке ударений и долготы гласных, а также влияние фонетических особенностей других языков. По мнению подписантов, это может негативно сказаться на статусе латышского языка, поэтому они призывают омбудсмена обратить внимание на стандарты речи ведущих и дикторов.

"Это было ожидаемо. После закрытия LR4 часть русских журналистов из новостей стала работать в латышской редакции. Линчевать их стали сразу же. Главная причина - конечно же акцент. И ты можешь прекрасно знать язык, но акцент все равно есть", - отметила радиоведущая ЛР4 Ольга Князева.

В письме также указывается, что стремление сделать эфир более доступным для людей с разным уровнем владения языком, допуская неточности в произношении, по мнению авторов, может противоречить законодательству и стратегическим задачам общественных СМИ — поддерживать высокий уровень литературной речи. В качестве примеров приводятся международные медиакомпании, такие как BBC и шведское радио.

Предвосхищая возможные обвинения в дискриминации, подписанты подчёркивают, что речь идёт не о происхождении сотрудников, а о профессиональных требованиях к уровню владения языком. Они отмечают, что представители разных национальностей могут работать в LSM, однако считают необходимым тщательно оценивать речевые стандарты тех, кто выходит в эфир.

В завершение авторы письма призывают омбудсмена обеспечить, чтобы в новостных и прямых эфирах на Латвийском радио и LTV работали специалисты, для которых латышский язык является родным, либо те, кто владеет им на уровне, сопоставимом с носителями языка.

Комментарии (5)
Наследство: как быть с ценными вещами, бытовой техникой, мебелью… (5)

Юридическая консультация 20:36

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА (5)

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Лучше б прийти самому: полиция разыскивает мужчину (ФОТО) (5)

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки (5)

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться? (5)

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

Тестирование детских автокресел в ЕС выявило ряд проблем: будем менять? (5)

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

