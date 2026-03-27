Авторы письма отмечают, что с осени 2025 года в передачах LSM регулярно фиксируются отклонения от нормативного произношения латышского литературного языка — в частности, смягчение согласных без основания, ошибки в постановке ударений и долготы гласных, а также влияние фонетических особенностей других языков. По мнению подписантов, это может негативно сказаться на статусе латышского языка, поэтому они призывают омбудсмена обратить внимание на стандарты речи ведущих и дикторов.

"Это было ожидаемо. После закрытия LR4 часть русских журналистов из новостей стала работать в латышской редакции. Линчевать их стали сразу же. Главная причина - конечно же акцент. И ты можешь прекрасно знать язык, но акцент все равно есть", - отметила радиоведущая ЛР4 Ольга Князева.

В письме также указывается, что стремление сделать эфир более доступным для людей с разным уровнем владения языком, допуская неточности в произношении, по мнению авторов, может противоречить законодательству и стратегическим задачам общественных СМИ — поддерживать высокий уровень литературной речи. В качестве примеров приводятся международные медиакомпании, такие как BBC и шведское радио.

Предвосхищая возможные обвинения в дискриминации, подписанты подчёркивают, что речь идёт не о происхождении сотрудников, а о профессиональных требованиях к уровню владения языком. Они отмечают, что представители разных национальностей могут работать в LSM, однако считают необходимым тщательно оценивать речевые стандарты тех, кто выходит в эфир.

В завершение авторы письма призывают омбудсмена обеспечить, чтобы в новостных и прямых эфирах на Латвийском радио и LTV работали специалисты, для которых латышский язык является родным, либо те, кто владеет им на уровне, сопоставимом с носителями языка.