Украина может остаться без денег на войну к июню: Bloomberg

В частности, Венгрия блокирует предоставление Евросоюзом Украине ссуды в 90 млдрд евро, требуя сначала отремонтировать нефтепровод "Дружба", по которому из РФ в Венгрию поставлялась нефть. Проблемы возникли и с помощью от Международного валютного фонда - из-за того, что Верховная рада еще не приняла требуемые МВФ поправки в законодательство. Кроме того, некоторые союзники по НАТО не хотят выделять новое финансирование по программе закупки американского оружия PURL, рассказала Bloomberg постпред Украины в альянсе Алена Гетьманчук.

При этом, по оценкам Киева, в этом году на закупку оружия из США для ВСУ потребуется 15 млрд долларов. Всего же в 2026 году стране понадобится 52 млрд долларов иностранной помощи.

Россия получает сверхприбыли из-за войны в Иране

В то же время доходы российского бюджета существенно увеличились из-за продолжающейся уже почти месяц военной операции США и Израиля против Ирана и вызванного ею роста мировых цен на энергоносители. Соединенные Штаты 12 марта временно ослабили санкции против российской нефти. Это решение вызвало критику, в частности, со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz).

Министр финансов США Скотт Бессент 22 марта признал, что Москва сможет заработать на войне в Иране до 2 млрд долларов. При этом он заявил, что ослабление санкций против РФ и Ирана было призвано предотвратить скачок цен на нефть до 150 долларов за баррель, что позволило бы этим странам, по словам Бессента, заработать еще больше.

26 марта вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия начала продавать свои нефть и нефтепродукты либо с нулевым дисконтом, либо с премией благодаря возросшему спросу. В то же время, указал он, выросли расходы на фрахт по причине того того, что многие нефтетанкеры застряли в Ормузском проливе из-за блокады Ирана.