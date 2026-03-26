Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Марта Завтра: Gustavs, Gusts, Talrits
Доступность

А мы — да! Госполиция повеселила народ рекламным роликом

Редакция PRESS 26 марта, 2026 21:31

Важно 0 комментариев

Государственная полиция в своем официальном аккаунте на Facebook опубликовала собственную рекламу в ироничном стиле.

Под соответствующий видеоряд там звучат такие фразы:

Он тебя не слушает? А мы - да!
Он не открывает перед тобой двери? Мы да!
Он тебе не дарит браслеты? Мы да!
Он не отвечает на твои звонки? Мы да!
Он не приглашает тебя к себе в гости? Мы да!
Он не может сделать тебе красивые фотографии? Мы да!
Он приезжает к тебе домой без предупреждения? Мы да!

При этом полиция напоминает: если требуется немедленная помощь, надо звонить 112, и сотрудники полиции обязательно отреагируют. На полицию можно рассчитывать в любой ситуации — даже когда кажется, что выхода нет.

За несколько часов ролик набрал более 237 тысяч просмотров.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Лёд тронулся: Сейм рассмотрит идею отменить налог на единственное жильё

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

26 марта Сейм проголосовал за то, чтобы передать на дальнейшее рассмотрение законопроект, который предусматривает не облагать налогом на недвижимость один объект недвижимости, принадлежащий гражданину Латвии, который он задекларировал как своё место жительства, а также относящийся к этому объекту земельный участок площадью до 1500 кв. м.

26 марта Сейм проголосовал за то, чтобы передать на дальнейшее рассмотрение законопроект, который предусматривает не облагать налогом на недвижимость один объект недвижимости, принадлежащий гражданину Латвии, который он задекларировал как своё место жительства, а также относящийся к этому объекту земельный участок площадью до 1500 кв. м.

Читать

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Важно 20:47

Важно 0 комментариев

Бюджетная комиссия Сейма подготовила всё так, чтобы уже сегодня Сейм мог принять закон об увеличении бюджета государственной обороны с 3% до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), что означает сокращение остальных государственных расходов в масштабе миллиарда евро, пишет в "Неаткариге" публицист Янис Клунис.

Бюджетная комиссия Сейма подготовила всё так, чтобы уже сегодня Сейм мог принять закон об увеличении бюджета государственной обороны с 3% до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), что означает сокращение остальных государственных расходов в масштабе миллиарда евро, пишет в "Неаткариге" публицист Янис Клунис.

Читать

А пусть Украина предупреждает нас о дронах: власти признали проблемы с контролем границы

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Полностью обеспечить противовоздушную оборону на восточной границе государства невозможно, однако Украина проинформирована о необходимости своевременно передавать Латвии информацию о запускаемых ею дронах, заявили сегодня журналистам в Латгале представители оборонного ведомства.

Полностью обеспечить противовоздушную оборону на восточной границе государства невозможно, однако Украина проинформирована о необходимости своевременно передавать Латвии информацию о запускаемых ею дронах, заявили сегодня журналистам в Латгале представители оборонного ведомства.

Читать

Часы опять переводим: Латвия не хочет, но придётся

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В ночь на воскресенье, 29 марта, в 03:00 Латвия перейдет на летнее время — стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед. Поскольку на уровне Европейского союза (ЕС) до сих пор не достигнуто соглашение об отмене сезонного перевода времени, а позиции стран-членов существенно различаются, Латвия в настоящее время не планирует самостоятельно инициировать повторное включение этого вопроса в повестку дня ЕС, сообщили в Министерстве экономики, сообщает rus.lsm.lv.

В ночь на воскресенье, 29 марта, в 03:00 Латвия перейдет на летнее время — стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед. Поскольку на уровне Европейского союза (ЕС) до сих пор не достигнуто соглашение об отмене сезонного перевода времени, а позиции стран-членов существенно различаются, Латвия в настоящее время не планирует самостоятельно инициировать повторное включение этого вопроса в повестку дня ЕС, сообщили в Министерстве экономики, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Берегись БПЛА! Власти признали: полной защиты от дронов не будет

Новости Латвии 20:14

Новости Латвии 0 комментариев

По информации LETA, полностью обеспечить противовоздушную защиту на восточной границе Латвии невозможно. Об этом заявили представители оборонного ведомства после инцидента с дроном в Краславском крае.

По информации LETA, полностью обеспечить противовоздушную защиту на восточной границе Латвии невозможно. Об этом заявили представители оборонного ведомства после инцидента с дроном в Краславском крае.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать