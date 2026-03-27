Секрет розового «взрыва»: почему сакура цветёт одновременно — и чем это может закончиться

Редакция PRESS 27 марта, 2026 14:30

Всюду жизнь 0 комментариев

Каждую весну тысячи деревьев внезапно «включаются» одновременно — и города превращаются в розовое облако.

Но этот эффект — не магия природы.

На самом деле большинство таких деревьев — практически копии друг друга.

Популярный сорт сакуры, известный как Somei Yoshino, десятилетиями размножают не из семян, а через клонирование.

- черенки
- прививки
- выращивание «копий» одного и того же дерева

В результате тысячи деревьев ведут себя как одно.

Цветут одновременно.
Реагируют одинаково.
Создают тот самый эффект «идеальной весны».

Но есть и обратная сторона.

- генетическое разнообразие почти отсутствует
- уязвимость к болезням выше
- один вредитель — и под угрозой сразу всё

По сути, как говорят специалисты, это «не тысячи деревьев — а одно дерево, размноженное много раз».

И история уже показывала, что риск не теоретический.

Ранее заражённые деревья приходилось уничтожать целыми партиями, чтобы остановить распространение болезней.

Теперь садоводы пытаются изменить стратегию:
добавляют новые, более устойчивые сорта, чтобы «разбавить» генетику.

Но зрелище, которое так любят туристы, держится именно на этом парадоксе.

Чем красивее и синхроннее цветение — тем выше цена такой идеальной картины.

Сначала спрятался, но сдался добровольно: убийство в Пурвциемсе
Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА
Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ
Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Наследство: как быть с ценными вещами, бытовой техникой, мебелью…

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Лучше б прийти самому: полиция разыскивает мужчину (ФОТО)

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

Тестирование детских автокресел в ЕС выявило ряд проблем: будем менять?

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

