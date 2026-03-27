Секрет розового «взрыва»: почему сакура цветёт одновременно — и чем это может закончиться

Но этот эффект — не магия природы.
На самом деле большинство таких деревьев — практически копии друг друга.
Популярный сорт сакуры, известный как Somei Yoshino, десятилетиями размножают не из семян, а через клонирование.
- черенки
- прививки
- выращивание «копий» одного и того же дерева
В результате тысячи деревьев ведут себя как одно.
Цветут одновременно.
Реагируют одинаково.
Создают тот самый эффект «идеальной весны».
Но есть и обратная сторона.
- генетическое разнообразие почти отсутствует
- уязвимость к болезням выше
- один вредитель — и под угрозой сразу всё
По сути, как говорят специалисты, это «не тысячи деревьев — а одно дерево, размноженное много раз».
И история уже показывала, что риск не теоретический.
Ранее заражённые деревья приходилось уничтожать целыми партиями, чтобы остановить распространение болезней.
Теперь садоводы пытаются изменить стратегию:
добавляют новые, более устойчивые сорта, чтобы «разбавить» генетику.
Но зрелище, которое так любят туристы, держится именно на этом парадоксе.
Чем красивее и синхроннее цветение — тем выше цена такой идеальной картины.