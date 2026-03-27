Секрет розового «взрыва»: почему сакура цветёт одновременно — и чем это может закончиться

Но этот эффект — не магия природы.

На самом деле большинство таких деревьев — практически копии друг друга.

Популярный сорт сакуры, известный как Somei Yoshino, десятилетиями размножают не из семян, а через клонирование.

- черенки

- прививки

- выращивание «копий» одного и того же дерева

В результате тысячи деревьев ведут себя как одно.

Цветут одновременно.

Реагируют одинаково.

Создают тот самый эффект «идеальной весны».

Но есть и обратная сторона.

- генетическое разнообразие почти отсутствует

- уязвимость к болезням выше

- один вредитель — и под угрозой сразу всё

По сути, как говорят специалисты, это «не тысячи деревьев — а одно дерево, размноженное много раз».

И история уже показывала, что риск не теоретический.

Ранее заражённые деревья приходилось уничтожать целыми партиями, чтобы остановить распространение болезней.

Теперь садоводы пытаются изменить стратегию:

добавляют новые, более устойчивые сорта, чтобы «разбавить» генетику.

Но зрелище, которое так любят туристы, держится именно на этом парадоксе.

Чем красивее и синхроннее цветение — тем выше цена такой идеальной картины.