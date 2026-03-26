Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

«Обычно я смеюсь над теориями заговора, потому что в большинстве случаев они наивные и глупые. Но теперь у меня появилась своя собственная: латвийские продавцы топлива объединились в картель! И я бы этого не утверждал, если бы не увидел всё своими глазами.

Итак. Несколько дней назад я был на одной заправке, и сотрудницы по причине занятости или невнимательности оставили на видном месте CRM-накладную — транспортный документ на поставку топлива с терминала до конкретной заправки. С хорошо видимой ценой, которую АЗС заплатила за определённый объём топлива.

❗️0,75 €/л!❗️

Ладно, не будем горячиться — это себестоимость, к ней нужно прибавить налоги, плюс компании что-то надо заработать… Давайте посчитаем! Акцизный налог сейчас составляет 467 € за 1000 литров топлива, к тому же правительство планирует его снизить. Значит, 0,467 € за литр. Далее НДС — 0,16 € за литр.

Складываем всё вместе: 0,75 + 0,47 + 0,16 = 1,38 €/л. Остаётся прибыль.

Сколько нужно заработать, чтобы платить зарплаты персоналу, рассчитаться с поставщиками и чтобы что-то осталось владельцу? 20% прибыли будет нормально? Ладно, будем щедрыми — добавим 33% прибыли, чтобы продавцы топлива не обиделись! Итого, вместе с налогами и наценкой в одну треть прибыли, за литр топлива на этой АЗС должно было бы получиться 1,835 €/л.

Знаете, сколько он стоил сегодня утром? 2,13 €! На других заправках примерно так же, колебания — всего несколько центов в ту или иную сторону!

А теперь попробуйте убедить меня, что этот ценовой беспредел не согласован. Я вас очень прошу! Знаю, в это трудно поверить — если бы я сам своими глазами не увидел документ, тоже бы не поверил. Но это правда — нас натурально обворовывают, а мы: стискиваем зубы и держимся…», - написал Рихард.

В комментариях люди просили автора сообщить эту информацию в Совет по конкуренции.

Велга добавила более подробное объяснение:

«Изучите экономику. Цена на топливо определяется не по прошлым затратам на закупку, а по будущим затратам на замещение (replacement cost).

Основные принципы:

• Принцип затрат на замещение — продавцу придётся пополнять запасы по будущей цене, а не по прошлой. Если продавать по старой цене, то невозможно будет покрыть следующую закупку.

• Opportunity Cost (альтернативные издержки) — продавая дешевле сегодня, компания теряет возможность продать по более высокой цене завтра или другому покупателю.

• Supply and Demand (предложение и спрос) — цены отражают текущее рыночное равновесие, которое основано на ожидаемых (а не прошлых) затратах и доступности товара.

• Фьючерсные контракты и рыночные ожидания — цены на нефть и топливо формируются на глобальных рынках фьючерсных сделок, которые определяют, сколько будут стоить следующие поставки.

• Управление запасами и контроль рисков — корректировка цены под будущие затраты снижает риск того, что компания будет продавать ниже себестоимости, если цены продолжат расти.

• Инфляция и валютные колебания — будущие цены включают в себя ожидаемые изменения затрат (логистика, валюта, налоги).

Цена на топливо отражает не то, сколько оно стоило вчера, а сколько будет стоить его пополнить завтра. Это необходимо, чтобы участники рынка могли продолжать работать без убытков».