Теперь жизнь наладится? Ринкевич провозгласил закон о снижении цен на топливо

Сейм принял закон об ограничении роста цен на нефтепродукты в окончательном чтении в четверг, 26 марта. Он предусматривает временные меры для сдерживания влияния стремительного роста цен на нефтепродукты, вызванного мировой энергетической кризисной ситуацией, на экономику и население.

Закон предусматривает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% — с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. В свою очередь, для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акциза установлена на уровне 21 евро за 1000 литров.

По расчётам Министерства финансов, эти изменения могут снизить цену дизельного топлива примерно на 8,6 цента за литр с учётом НДС, а маркированного дизельного топлива — примерно на 5,9 цента за литр с учётом НДС. Сниженные ставки будут действовать с 1 апреля 2026 года по 30 июня.

Ранее Министерство финансов отмечало, что после снижения акцизная ставка в Латвии станет самой низкой среди стран Балтии. До этого самая низкая ставка акциза на дизельное топливо была в Эстонии — 428 евро за 1000 литров, тогда как в Литве она составляет 553,6 евро.

Одновременно страны Балтии — Литва, Эстония и Латвия — координируют действия для смягчения рыночного шока и влияния цен на топливо на население. Изначально Эстония планировала повысить акциз на топливо с 1 мая, однако сейчас намерена отказаться от этого шага, тогда как Литва движется к решениям, аналогичным латвийским, сообщили в Министерстве финансов.

Ранее Министерство финансов указывало, что рост цен на топливо создаёт существенную нагрузку как для предприятий, так и для домохозяйств, а также влияет на работу государственного сектора, включая службы неотложной медицинской помощи, безопасности и обороны. По расчётам министерства, без вмешательства дополнительные расходы для экономики Латвии могли бы достигать примерно 50 миллионов евро в месяц.

В то же время Министерство финансов прогнозирует, что фискальное влияние снижения акциза на государственный бюджет может быть близким к нейтральному, поскольку рост цен на топливо увеличивает поступления от налога на добавленную стоимость.