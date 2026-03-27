Теперь жизнь наладится? Ринкевич провозгласил закон о снижении цен на топливо

© LETA 27 марта, 2026 10:27

Важно 0 комментариев

LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил закон об ограничении роста цен на нефтепродукты, говорится в сообщении официального издания Latvijas vēstnesis. Закон вступит в силу в субботу, 28 марта.

Сейм принял закон об ограничении роста цен на нефтепродукты в окончательном чтении в четверг, 26 марта. Он предусматривает временные меры для сдерживания влияния стремительного роста цен на нефтепродукты, вызванного мировой энергетической кризисной ситуацией, на экономику и население.

Закон предусматривает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% — с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. В свою очередь, для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акциза установлена на уровне 21 евро за 1000 литров.

По расчётам Министерства финансов, эти изменения могут снизить цену дизельного топлива примерно на 8,6 цента за литр с учётом НДС, а маркированного дизельного топлива — примерно на 5,9 цента за литр с учётом НДС. Сниженные ставки будут действовать с 1 апреля 2026 года по 30 июня.

Ранее Министерство финансов отмечало, что после снижения акцизная ставка в Латвии станет самой низкой среди стран Балтии. До этого самая низкая ставка акциза на дизельное топливо была в Эстонии — 428 евро за 1000 литров, тогда как в Литве она составляет 553,6 евро.

Одновременно страны Балтии — Литва, Эстония и Латвия — координируют действия для смягчения рыночного шока и влияния цен на топливо на население. Изначально Эстония планировала повысить акциз на топливо с 1 мая, однако сейчас намерена отказаться от этого шага, тогда как Литва движется к решениям, аналогичным латвийским, сообщили в Министерстве финансов.

Ранее Министерство финансов указывало, что рост цен на топливо создаёт существенную нагрузку как для предприятий, так и для домохозяйств, а также влияет на работу государственного сектора, включая службы неотложной медицинской помощи, безопасности и обороны. По расчётам министерства, без вмешательства дополнительные расходы для экономики Латвии могли бы достигать примерно 50 миллионов евро в месяц.

В то же время Министерство финансов прогнозирует, что фискальное влияние снижения акциза на государственный бюджет может быть близким к нейтральному, поскольку рост цен на топливо увеличивает поступления от налога на добавленную стоимость.

«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь
«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

