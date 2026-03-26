Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Речь идёт о данных системы учёта вознаграждений (AUS), которые, как установил Минфин, значительно отличаются от официальной информации Государственной казны о реально выплаченных суммах. В ведомстве подчёркивают: в публичном пространстве распространяются вводящие в заблуждение сведения о доплатах за достижение стратегических целей.

«Данные системы AUS существенно отличаются от официальных данных Государственной казны о фактически выплаченной оплате труда», — указали в Министерстве финансов.

Сотрудники Государственной канцелярии признали наличие проблем в системе — речь идёт о качестве данных и особенностях их обработки, из-за чего в расчётах могли использоваться неполные сведения.

Минфин зафиксировал расхождения на сумму в несколько миллионов евро по своему ресору. Это привело к искажённым выводам о росте доплат. В реальности картина обратная: выплаты снизились.

«В 2025 году объём доплат снизился, а не вырос», — подчёркивает Министерство финансов. По данным ведомства, в 2024 году было выплачено почти 7 млн евро, тогда как в 2025 году сумма сократилась примерно на 1,5 млн евро, или 21,6%, — до около 5,5 млн евро.

При этом данные, основанные на системе AUS, показывали противоположную динамику — рост выплат, который не подтверждается фактическими цифрами.

Минфин также заявил, что в 2025 году строго соблюдал установленный правительством лимит: рост расходов на оплату труда не превысил 2,6%.

Аналогичные расхождения выявлены и в других министерствах. В связи с этим Минфин призвал Государственную канцелярию срочно улучшить систему сбора и проверки данных, чтобы избежать повторения подобных ситуаций и обеспечить точность информации для принятия решений.