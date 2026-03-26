Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Редакция PRESS 26 марта, 2026 17:50

Важно 0 комментариев

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

Речь идёт о данных системы учёта вознаграждений (AUS), которые, как установил Минфин, значительно отличаются от официальной информации Государственной казны о реально выплаченных суммах. В ведомстве подчёркивают: в публичном пространстве распространяются вводящие в заблуждение сведения о доплатах за достижение стратегических целей.

«Данные системы AUS существенно отличаются от официальных данных Государственной казны о фактически выплаченной оплате труда», — указали в Министерстве финансов.
Сотрудники Государственной канцелярии признали наличие проблем в системе — речь идёт о качестве данных и особенностях их обработки, из-за чего в расчётах могли использоваться неполные сведения.

Минфин зафиксировал расхождения на сумму в несколько миллионов евро по своему ресору. Это привело к искажённым выводам о росте доплат. В реальности картина обратная: выплаты снизились.

«В 2025 году объём доплат снизился, а не вырос», — подчёркивает Министерство финансов. По данным ведомства, в 2024 году было выплачено почти 7 млн евро, тогда как в 2025 году сумма сократилась примерно на 1,5 млн евро, или 21,6%, — до около 5,5 млн евро.

При этом данные, основанные на системе AUS, показывали противоположную динамику — рост выплат, который не подтверждается фактическими цифрами.

Минфин также заявил, что в 2025 году строго соблюдал установленный правительством лимит: рост расходов на оплату труда не превысил 2,6%.

Аналогичные расхождения выявлены и в других министерствах. В связи с этим Минфин призвал Государственную канцелярию срочно улучшить систему сбора и проверки данных, чтобы избежать повторения подобных ситуаций и обеспечить точность информации для принятия решений.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

Новости Латвии 17:45

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Важно 17:17

Важно 0 комментариев

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

Важно 17:07

Важно 0 комментариев

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

Важно 16:37

Важно 0 комментариев

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

