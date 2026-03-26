«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

Причины ухода с рынка компания агентству LETA не раскрыла. Однако финансовая отчётность показывает резкое ухудшение положения.

В 2025 году «Euroskor Latvijā» поэтапно закрыла семь магазинов - два в Вентспилсе и по одному в Салдусе, Мадоне, Кулдиге, Тукумсе и Цесисе. К концу года в сети осталось всего два магазина.

Оборот компании составил 1,596 млн евро - это на 26,4% меньше, чем годом ранее. Убытки выросли на 64% и достигли 334 778 евро.

Компания работает с 1991 года, её уставный капитал составляет 500 000 евро. Владельцем «Euroskor Latvijā» является SIA «AZ Holding»: 75% принадлежат Янису Андерсону, 20% - Эрику Зараховичу, 5% - Райтису Зараховичу.