Следствие считает, что сотрудница, используя служебное положение, присвоила вещественные доказательства — часы Rolex и денежные средства в размере нескольких сотен евро. Все эти материалы находились в делах, которые она сама расследовала.

«Амтлице злоупотребила служебным положением в корыстных целях», — заявил главный прокурор Янис Омулс.



По версии обвинения, похищенные часы Rolex были сданы в ломбард, за что получено 7000 евро наличными. Эти деньги затем легализовали через счета третьих лиц, часть средств перевели на зарубежный счёт обвиняемой.

Украденные наличные фигуранты тратили на личные нужды — повседневные расходы и погашение долгов.

Дело вскрылось в результате внутренней проверки самой Налоговой и таможенной полиции VID, которая передала информацию в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В ходе расследования были выявлены и другие эпизоды.

«Даже одно такое нарушение подрывает доверие общества к государственным институтам», — подчеркнул Омулс. Прокуратура отмечает, что подобные случаи требуют усиления контроля и ответственности среди должностных лиц, поскольку речь идёт о подрыве принципов законности.