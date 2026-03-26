Уехали, скрываются, умерли: PMLP прислал последнюю статистику по получению ВНЖ в Латвии гражданами РФ

Редакция PRESS 26 марта, 2026 16:35

Важно 0 комментариев

Политик от "Суверенной власти" Инна Дьери запросила у Департамента гражданства и миграции (PMLP) информацию по российским гражданам, которых обязали для получения ВНЖ в Латвии сдавать языковой экзамен. Присланные данные - актуальные цифры на данный момент.

"У многих из этих людей, кто до сих пор не сдал/ не смог сдать языковой экзамен, как раз сейчас заканчивается ВНЖ на 2 года, как раз сейчас. Вот что мне ответили, - пишет Дьери. -

Поправки 2022 года касаются 25 316 человек, поправки 2024 года — 4 678 человек.
Возрастная структура по поправкам 2022 года:
0–14 лет — 43 человека,
15–74 — 20 120,
75+ — 5 153.
По поправкам 2024 года:
15–74 — 2 494,
75+ — 2 184.

PMLP указывает, что у них нет данных о количестве сдававших экзамен по государственному языку и результатах, так как за это отвечает другая институция- Valsts izglītības attīstības aģentūra.

До 31.12.2025 было выдано 4 409 разрешений на проживание сроком на 2 года для освоения государственного языка.

После этого:
98 человек получили другие временные ВНЖ,
152 — постоянные ВНЖ,
773 — статус постоянного жителя ЕС.
На начало 2026 года действовали 3 254 таких разрешения,
из них у 3 248 срок истекает до 31.12.2026.
340 человек достигли возраста 75 лет,
из них 57 подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС или иного постоянного ВНЖ.

По данным PMLP:
— приняты 86 решений о возвращении;
— выдано 84 предписания на добровольный выезд:
34 выполнены,
19 отменены (в связи с получением ВНЖ),
2 человека скрываются,
5 получили возможность подать документы на получение ВНЖ,
3 умерли,
1 находится в местах лишения свободы.

— приняты 22 решения о принудительном выдворении:
14 исполнены,
2 отменены,
3 ещё не исполнены,
2 человека умерли,
1 запросил убежище.

По поправкам 2024 года:
выдано 13 предписаний на добровольный выезд:
5 выполнены,
1 оспорено,
7 не исполнены.

PMLP отмечает, что (тут особенно интересно) не могут точно определить количество лиц, которые должны покинуть Латвию или уже покинули её.

Также указано, что рассмотрение заявлений продолжается, и каждое дело оценивается индивидуально.

PMLP отдельно пишет, что сейчас рассматриваются 1939 заявлений от лиц из группы поправок 2022 года и 426 заявлений от лиц из группы поправок 2024 года. Вместе это 2365 заявлений в рассмотрении.

PMLP не пишет прямо, что эти 2365 заявлений полностью совпадают с теми самыми 3254 людьми на двухлетних ВНЖ. Скорее всего, пересечение большое, но математически ставить знак равенства нельзя.

Ясно одно: если эти люди не сдали язык, то, скорее всего, до конца этого года у них возникнут серьёзные проблемы с продлением статуса. При этом со стороны законодателей не видно движения", - отмечает политик.

Её коллега Виктория Таране (Согласие), которая тоже занимается помощью попавшим в такую ситуацию людям, в комментариях напомнила, что пока люди ждут решений - они не получают пенсий и других социальных выплат.

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Важно

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев (1)

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива
Важно

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?
Важно

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Важно 17:50

Важно 0 комментариев

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

Новости Латвии 17:45

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Важно 17:17

Важно 0 комментариев

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

Важно 17:07

Важно 0 комментариев

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

Важно 16:37

Важно 0 комментариев

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

