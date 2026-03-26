Уехали, скрываются, умерли: PMLP прислал последнюю статистику по получению ВНЖ в Латвии гражданами РФ

"У многих из этих людей, кто до сих пор не сдал/ не смог сдать языковой экзамен, как раз сейчас заканчивается ВНЖ на 2 года, как раз сейчас. Вот что мне ответили, - пишет Дьери. -

Поправки 2022 года касаются 25 316 человек, поправки 2024 года — 4 678 человек.

Возрастная структура по поправкам 2022 года:

0–14 лет — 43 человека,

15–74 — 20 120,

75+ — 5 153.

По поправкам 2024 года:

15–74 — 2 494,

75+ — 2 184.

PMLP указывает, что у них нет данных о количестве сдававших экзамен по государственному языку и результатах, так как за это отвечает другая институция- Valsts izglītības attīstības aģentūra.

До 31.12.2025 было выдано 4 409 разрешений на проживание сроком на 2 года для освоения государственного языка.

После этого:

98 человек получили другие временные ВНЖ,

152 — постоянные ВНЖ,

773 — статус постоянного жителя ЕС.

На начало 2026 года действовали 3 254 таких разрешения,

из них у 3 248 срок истекает до 31.12.2026.

340 человек достигли возраста 75 лет,

из них 57 подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС или иного постоянного ВНЖ.

По данным PMLP:

— приняты 86 решений о возвращении;

— выдано 84 предписания на добровольный выезд:

34 выполнены,

19 отменены (в связи с получением ВНЖ),

2 человека скрываются,

5 получили возможность подать документы на получение ВНЖ,

3 умерли,

1 находится в местах лишения свободы.

— приняты 22 решения о принудительном выдворении:

14 исполнены,

2 отменены,

3 ещё не исполнены,

2 человека умерли,

1 запросил убежище.

По поправкам 2024 года:

выдано 13 предписаний на добровольный выезд:

5 выполнены,

1 оспорено,

7 не исполнены.

PMLP отмечает, что (тут особенно интересно) не могут точно определить количество лиц, которые должны покинуть Латвию или уже покинули её.

Также указано, что рассмотрение заявлений продолжается, и каждое дело оценивается индивидуально.

PMLP отдельно пишет, что сейчас рассматриваются 1939 заявлений от лиц из группы поправок 2022 года и 426 заявлений от лиц из группы поправок 2024 года. Вместе это 2365 заявлений в рассмотрении.

PMLP не пишет прямо, что эти 2365 заявлений полностью совпадают с теми самыми 3254 людьми на двухлетних ВНЖ. Скорее всего, пересечение большое, но математически ставить знак равенства нельзя.

Ясно одно: если эти люди не сдали язык, то, скорее всего, до конца этого года у них возникнут серьёзные проблемы с продлением статуса. При этом со стороны законодателей не видно движения", - отмечает политик.

Её коллега Виктория Таране (Согласие), которая тоже занимается помощью попавшим в такую ситуацию людям, в комментариях напомнила, что пока люди ждут решений - они не получают пенсий и других социальных выплат.