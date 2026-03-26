Уехали, скрываются, умерли: PMLP прислал последнюю статистику по получению ВНЖ в Латвии гражданами РФ

"У многих из этих людей, кто до сих пор не сдал/ не смог сдать языковой экзамен, как раз сейчас заканчивается ВНЖ на 2 года, как раз сейчас. Вот что мне ответили, - пишет Дьери. -
Поправки 2022 года касаются 25 316 человек, поправки 2024 года — 4 678 человек.
Возрастная структура по поправкам 2022 года:
0–14 лет — 43 человека,
15–74 — 20 120,
75+ — 5 153.
По поправкам 2024 года:
15–74 — 2 494,
75+ — 2 184.
PMLP указывает, что у них нет данных о количестве сдававших экзамен по государственному языку и результатах, так как за это отвечает другая институция- Valsts izglītības attīstības aģentūra.
До 31.12.2025 было выдано 4 409 разрешений на проживание сроком на 2 года для освоения государственного языка.
После этого:
98 человек получили другие временные ВНЖ,
152 — постоянные ВНЖ,
773 — статус постоянного жителя ЕС.
На начало 2026 года действовали 3 254 таких разрешения,
из них у 3 248 срок истекает до 31.12.2026.
340 человек достигли возраста 75 лет,
из них 57 подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС или иного постоянного ВНЖ.
По данным PMLP:
— приняты 86 решений о возвращении;
— выдано 84 предписания на добровольный выезд:
34 выполнены,
19 отменены (в связи с получением ВНЖ),
2 человека скрываются,
5 получили возможность подать документы на получение ВНЖ,
3 умерли,
1 находится в местах лишения свободы.
— приняты 22 решения о принудительном выдворении:
14 исполнены,
2 отменены,
3 ещё не исполнены,
2 человека умерли,
1 запросил убежище.
По поправкам 2024 года:
выдано 13 предписаний на добровольный выезд:
5 выполнены,
1 оспорено,
7 не исполнены.
PMLP отмечает, что (тут особенно интересно) не могут точно определить количество лиц, которые должны покинуть Латвию или уже покинули её.
Также указано, что рассмотрение заявлений продолжается, и каждое дело оценивается индивидуально.
PMLP отдельно пишет, что сейчас рассматриваются 1939 заявлений от лиц из группы поправок 2022 года и 426 заявлений от лиц из группы поправок 2024 года. Вместе это 2365 заявлений в рассмотрении.
PMLP не пишет прямо, что эти 2365 заявлений полностью совпадают с теми самыми 3254 людьми на двухлетних ВНЖ. Скорее всего, пересечение большое, но математически ставить знак равенства нельзя.
Ясно одно: если эти люди не сдали язык, то, скорее всего, до конца этого года у них возникнут серьёзные проблемы с продлением статуса. При этом со стороны законодателей не видно движения", - отмечает политик.
Её коллега Виктория Таране (Согласие), которая тоже занимается помощью попавшим в такую ситуацию людям, в комментариях напомнила, что пока люди ждут решений - они не получают пенсий и других социальных выплат.