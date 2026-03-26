Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Марта Завтра: Gustavs, Gusts, Talrits
Доступность

Цены довели? Сливал топливо из Toyota и пойман с поличным

Редакция PRESS 26 марта, 2026 18:46

Важно 0 комментариев

По информации LETA, в Аугшдаугавском крае полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже топлива из автомобиля.

Инцидент произошёл 23 марта около 4:00 утра в Науенской волости, в посёлке Вецстропы. Сотрудники полиции заметили во дворе многоквартирного дома подозрительного мужчину с трубкой возле автомобиля Toyota Corolla и немедленно вмешались.

Проверка показала, что 1991 года рождения мужчина сливал топливо из бака машины. Его задержали на месте.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже с проникновением — речь идёт о хищении из транспортного средства или хранилища. За такое преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, а также альтернативные меры — краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф с конфискацией имущества или без неё.

Полиция напоминает, что человек считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А мы — да! Госполиция повеселила народ рекламным роликом

Важно 21:31

Важно 0 комментариев

Государственная полиция в своем официальном аккаунте на Facebook опубликовала собственную рекламу в ироничном стиле.

Читать
Загрузка

Лёд тронулся: Сейм рассмотрит идею отменить налог на единственное жильё

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

26 марта Сейм проголосовал за то, чтобы передать на дальнейшее рассмотрение законопроект, который предусматривает не облагать налогом на недвижимость один объект недвижимости, принадлежащий гражданину Латвии, который он задекларировал как своё место жительства, а также относящийся к этому объекту земельный участок площадью до 1500 кв. м.

Читать

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Важно 20:47

Важно 0 комментариев

Бюджетная комиссия Сейма подготовила всё так, чтобы уже сегодня Сейм мог принять закон об увеличении бюджета государственной обороны с 3% до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), что означает сокращение остальных государственных расходов в масштабе миллиарда евро, пишет в "Неаткариге" публицист Янис Клунис.

Читать

А пусть Украина предупреждает нас о дронах: власти признали проблемы с контролем границы

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Полностью обеспечить противовоздушную оборону на восточной границе государства невозможно, однако Украина проинформирована о необходимости своевременно передавать Латвии информацию о запускаемых ею дронах, заявили сегодня журналистам в Латгале представители оборонного ведомства.

Читать

Часы опять переводим: Латвия не хочет, но придётся

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В ночь на воскресенье, 29 марта, в 03:00 Латвия перейдет на летнее время — стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед. Поскольку на уровне Европейского союза (ЕС) до сих пор не достигнуто соглашение об отмене сезонного перевода времени, а позиции стран-членов существенно различаются, Латвия в настоящее время не планирует самостоятельно инициировать повторное включение этого вопроса в повестку дня ЕС, сообщили в Министерстве экономики, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Берегись БПЛА! Власти признали: полной защиты от дронов не будет

Новости Латвии 20:14

Новости Латвии 0 комментариев

По информации LETA, полностью обеспечить противовоздушную защиту на восточной границе Латвии невозможно. Об этом заявили представители оборонного ведомства после инцидента с дроном в Краславском крае.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать