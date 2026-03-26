Цены довели? Сливал топливо из Toyota и пойман с поличным

Инцидент произошёл 23 марта около 4:00 утра в Науенской волости, в посёлке Вецстропы. Сотрудники полиции заметили во дворе многоквартирного дома подозрительного мужчину с трубкой возле автомобиля Toyota Corolla и немедленно вмешались.

Проверка показала, что 1991 года рождения мужчина сливал топливо из бака машины. Его задержали на месте.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже с проникновением — речь идёт о хищении из транспортного средства или хранилища. За такое преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, а также альтернативные меры — краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф с конфискацией имущества или без неё.

Полиция напоминает, что человек считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.