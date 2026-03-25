К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей (1)

Редакция PRESS 25 марта, 2026 18:51

Важно 1 комментариев

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Эксперты предупреждают, что подобные инциденты могут повторяться, поэтому населению важно понимать, как правильно реагировать.

В материале подчёркивается, что неопознанные беспилотники могут представлять угрозу — как в виде разведки, так и для безопасности людей и инфраструктуры.

При этом в sargs.lv напоминают, что дроны широко используются и на законных основаниях — как частными лицами, так и государственными структурами, включая Государственную полицию, пограничную службу и Национальные вооружённые силы.

«Жителям следует оценивать ситуацию перед тем, как сообщать о возможном инциденте», — отмечается в рекомендациях портала sargs.lv.

Одновременно подчёркивается, что каждый имеет право сообщить о несанкционированном использовании дрона, если считает, что это угрожает его безопасности или нарушает приватность.

Дополнительно жителям советуют ознакомиться с материалами раздела «72 часа», посвящённого подготовке к кризисным ситуациям.

