Платные парковки стали привычной реальностью для жителей Риги. Благодаря стараниям властей столицы почти все улицы в центре столицы платные. Возле торговых центров и офисных зданий похожая ситуация - обычно первый час бесплатно, потом за деньги. В случае неуплаты будет начислена договорная неустойка в размере 25-40 евро. Многим это уже кажется неизбежным злом, ведь так, направляясь по делам в центр города, можно быть уверенным, что место для машины найдется, а на парковке у магазине не придется наворачивать бесконечные круги в поисках свободного места.

Му уже писали о крупных игроках на этом рынке, чьи обороты в год исчисляются миллионами евро. Это бизнес с очень четкой логикой: место ограничено, спрос стабилен, и оплата неизбежна. Неудивительно, что к этой модели стремятся приобщиться и другие предприниматели, но всё чаще они переходят черту и покушаются на общепринятые нормы: уже и на участки улиц у многоквартирных домов в спальных районах.

Вот яркий пример - участок улицы у дверей подъездов многоэтажки на Тинужу, 6 в Плявниеки. Даже посреди рабочего дня рядом с трудом можно найти место, где оставить машину, а тут целых 7 совершенно свободных парковочных мест! Большая удача, скажете вы? Нет, причина в том, что все они платные.

- Совсем в край обнаглели. Где это слыхано, чтобы я у собственного дома за парковку платил? - сердито отмахивается от вопроса мужчина средних лет, направляясь к подъезду. - Теперь приходится ставить машину за углом, у соседнего дома.

Некоторое время назад на этой улице появился знак платной парковки на участке в 50 м перед подъездами жилого дома. А рядом информационное табло с прейскурантом, в котором значится, что час парковки стоит 1 евро. Можно, конечно оплатить парковку на весь день за 1 евро или за всю ночь за 2 евро (в выходные день почему-то тоже дороже), но это акция одноразовая. Если отъедите хоть на 5 минут по делам, придется снова платить. А если хотите пользоваться без ограничений, то покупайте абонемент за 35 евро в месяц.

- Человек теперь не может приехать на машине к дому бесплатно, донести ребёнка до 8 этажа, на часик заскочить пообедать. Это какая то жесть! - возмущаются местные жители.

Плату через сервис Mobility за парковочные взимает SIA F King Parking.lv. На сайте предприятия себя называет скромно - King Parking ("Королевская парковка") и указано, что в ее ведении находится более 60 стоянок по всей Риге. Отдельно подчеркивается, что это современная компания, которая уже сегодня формирует будущее. Однако самих жителей окрестностей улицы Тинужу такое будущее откровенно пугает.

- Думаю это только начало, сейчас такие "мамкины предприниматели" начнут плодиться как грибы. Все улицы так захватят, - вздыхает житель соседнего дома, с тревогой оглядываясь на недавно установленные знаки.

За примером далеко ходить не приходится - в округе уже одна за другой появляются "микропарковки". Площадка у многоквартирного дома на соседней улице Юкума Вациеша уже стала платной, не брезгуют новоявленные "короли улиц" и совсем крохотными участками в 10 метров, где едва разместится три-четыре машины. Но, как говорится: с десяти бабушек по 10 центов - уже евро.

Ситуация в Плявниеки не уникальна - платные парковки появляются во всех районах Риги. Иманта, Зиапниекалнс, Золитуде, Пурвциемс - список можно продолжать. Пока что это отдельные островки с оплатой, но сколько времени потребуется чтобы они превратились в полноценные зоны, как в центре города? Впрочем, будет ошибкой считать Mobility этаким злым спрутом, который протянул щупальца над всем городом. Это лишь инструмент, сервис, который позволяет владельцам земли брать плату за ее использование - в данном случае в качестве парковочных мест.

Масштабы распространения парковок в спальных районах можно оценить на карте города в приложении Mobility - в черных кружках написано сколько платных участков располагается в том или ином районе города. Например, только в Плявниеки и Пурвциемсе в сумме чуть более платных участков чем в центре города.

Но как такое возможно, что общие улицы у многоквартирных домов вдруг стали чей-то частной собственностью? Причина кроется в парадоксальной ситуации, которая сложилась после восстановления независимости Латвии, когда национализированные советским режимом земли вернули прежним собственникам. На данный момент более 3600 многоквартирных домов Латвии (и многие в Риге) находятся на земле, принадлежащей третьим лицам — "земельным баронам". Около 110 000 собственников квартир вынуждены платить за право пользования землей только потому, что дом располагается на участке, который им не принадлежит.

Часто на "хозяйской" земле располагаются не только жилые дома, но и внутриквартальные дороги. Те самые, которые Рижская дума уже десятки лет не может привести в порядок, потому что они находятся на частной собственности. Очевидно, что владелец земли может распоряжаться ею по своему усмотрению. Захочет - продаст, захочет - сдаст в аренду, захочет - сделает там платную парковку. Наглядный пример можно наблюдать рядом с домом на улице Салнас в тех же Плявниеки. Прежде там была зона, запрещающая парковку без разрешения владельца земли, а теперь стоит новенький щит платной парковки за 1,5 евро в час днем и ночью.

Постойте, возразите вы, а как же сервитутное право, ограничивающее собственника земли в интересах общества? С точки зрения обывателя само собой разумеется, что можно парковать машину под окнами своей квартиры. Вот только в Гражданском законе и актах самоуправления такой нормы нет. Публичный сервитут в Риге обязывает владельца земли обеспечить проход или проезд через частный земельный участок. И если платная парковка не мешает проезду, ремонту инженерных сетей и транспортной инфраструктуре, то получается, что собственник земли в своем полном праве взимать плату за пользование его землей хоть 1 евро, хоть 10, хоть 100 евро в час.

С 1 января 2023 года действует закон, который позволяет собственникам квартир избавиться от кабальных условий "земельных баронов". Жильцы имеют первоочередное право выкупа земли под домом по кадастровой стоимости, даже без согласия текущего владельца. Но процесс идет медленно из-за необходимости согласия многих собственников на общем собрании дома и большой ответственности, часто сопряженной с необходимостью десятки лет выплачивать большой кредит. И пока жильцы не выкупили землю, прежние владельцы стараются выжать максимум доходов из своей собственности, осваивают новые методы и постепенно поднимаются по феодальной лестнице от "земельных баронов" до "королей улиц".