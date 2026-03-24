Деньги, собранные на рижских парковках: в чьи карманы они попадают?

В Риге и других латвийских городах парковки давно перестали быть просто услугой. Это бизнес с очень четкой логикой: место ограничено, спрос стабилен, и оплата неизбежна.

Эти деньги собирает не абстрактная «система», а очень специфические участники рынка.

Крупнейшим и наиболее распространенным участником рынка является «EuroPark». Более 150 парковок по всей Латвии – рядом с торговыми центрами, офисными зданиями и подземными парковками. Модель проста: первый час часто бесплатный, после чего начинает действовать почасовая оплата. В случае неуплаты будет начислена договорная неустойка в размере 25-40 евро.

Куда уходят деньги?

Компания EuroPark Latvia SIA принадлежит литовской компании UAB Parkdema, которая входит в инвестиционную группу Stemma Group. Реальными бенефициарами являются литовские предприниматели, в том числе Миндаугас Марцинкевич из вильнюсского круга компаний — в Латвии этот круг наиболее известен как сеть магазинов Maxima.

Оборот компании в последние годы приближается к девяти миллионам евро в год. Например, в 2024 году он достиг 8,955 миллиона евро (+7,6%). При этом компания работает с очень низкой рентабельностью — в том году она закрылась с убытком в 21 401 евро.

Значительная часть этого бизнеса связана с работой с данными — и именно здесь проявляется участие надзорных органов. В 2025 году Государственная инспекция по защите данных наложила на компанию штраф в размере 25 000 евро за нарушение Общего регламента по защите данных. Проверка была инициирована после жалоб нескольких лиц на то, как обрабатываются данные водителей с целью применения договорных штрафов.

В ходе проверки было установлено, что данные, полученные из реестра CSDD, использовались без достаточной проверки их релевантности — обрабатывались также неточные адреса, и эта информация передавалась третьим лицам, включая коллекторов. Компания не согласна с решением и обжаловала его в суде.

Еще один игрок — компания «Cityparks Latvija», работающая в 12 городах Латвии. Их деятельность охватывает широкий спектр — от региональных городов до парковок супермаркетов. Компания принадлежит эстонской «AS Ühisteenused», входящей в инвестиционный круг «UG Investments», связанный с предпринимателем Кристианом Раху. В 2024 году оборот компании составил 2,513 млн евро, прибыль — 226 052 евро.

Эта компания также была замешана в одном из крупнейших споров в отрасли за последние несколько лет. Компания планирует увеличить свой оборот до 3,5-4 млн евро в ближайшие годы.

Ситуация меняется в центре Риги — там все чаще можно увидеть вывеску оператора парковок «Snabb».

Нет автоматов, нет билетов. Камера считывает номер — и система немедленно регистрирует въезд.

Эстонская технологическая компания «Snabb», основатель Кустас Койвс. В число инвесторов входят Райнс Лохмусс, один из основателей «LHV Bank», а также фонд «NordicNinja VC». Вся группа работает в странах Балтии с оборотом около 6-7 миллионов евро, а в Латвии этот показатель может достигать 1,5-2 миллионов евро в год. Преимущество «Snabb» заключается не в большем количестве парковочных мест, а в более эффективном сборе платежей.

Наиболее чувствительный сегмент для водителей – компания «Park Expert». Небольшие парковки возле магазинов, жилых районов, дворов. Места, где, кажется, остановишься «всего на мгновение». Именно там чаще всего и возникает необходимость в оплате штрафа.

Компания «Park Expert» – латвийская компания. Ее руководители – Янис Старостниекс и Эдгарс Калейс. Оборот: примерно 0,8-1,2 миллиона евро в год. В этом сегменте значительная часть дохода формируется непосредственно за счет штрафов.

Муниципалитет также является крупным игроком. «Ригас сатиксме» управляет уличными парковками. Деньги поступают в Рижский муниципалитет. Доходы от парковок – примерно 13-15 миллионов евро в год. Эти средства в основном направляются на содержание общественного транспорта.

Аэропорт – отдельный случай. Официальные парковки находятся в ведении государственной компании «Рижский международный аэропорт». Прилегающие – у частных предпринимателей.

Еще один крупный игрок в этой системе – «Mobilly». С точки зрения пользователя, это кажется единой услугой: открываешь приложение, платишь и идешь дальше. Однако сама компания Mobilly не стоит за парковками — она является платежным центром, через который деньги каждый раз поступают конкретному оператору.

ООО «Mobilly» принадлежит ООО «Mobilly SPV». Крупнейшим владельцем является Валдис Бергс (80,02%). 9,99% принадлежит ООО «Civinity mājas Jūrmala», входящему в литовскую группу «Civinity», а еще 9,99% — ООО «V Baltic Partners», принадлежащему Валерию Кулицкису.

В 2024 году оборот компании достиг 4,17 млн ​​евро (+40,3%), а прибыль увеличилась в 4,3 раза — до 850 100 евро. Преимущество Mobilly заключается не в количестве парковок, а в потоке платежей. Компания зарабатывает с каждой транзакции — парковок, билетов на общественный транспорт и зарядки электромобилей. Чем больше пользователей и сервисов в одном приложении, тем чаще совершаются платежи.

Сотрудничество с эстонской компанией Snabb еще больше расширяет эту модель: пользователь может оплачивать парковку на разных парковках с помощью одного приложения, но Mobilly продолжает зарабатывать на трафике, а не на самой инфраструктуре.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) и штрафы за парковку: что изменилось за последние годы

Глядя на систему парковки в Латвии, может показаться, что всё просто — въехали, оплатили или получили штраф. Однако за последние годы на этом рынке произошли значительные изменения, и во многом они были обусловлены спором между операторами и Центром защиты прав потребителей (PTAC).

В течение нескольких лет одним из главных пунктов конфликта была компания «Cityparks Latvija». На неё поступало большое количество жалоб — в некоторые периоды более 400 в год. Это стало одной из причин, по которой PTAC ещё в 2018 году наложил на компанию штраф в размере 50 000 евро за недобросовестную коммерческую практику. 28 июня 2024 года Административный окружной суд отклонил иск компании, и штраф остался в силе. Это решение фактически укрепило ряд принципов, применимых ко всем операторам.

После этого решения стало ясно: оператор должен предоставить разумное время для регистрации парковочного места, штраф не может быть наложен за технические ошибки, если оплата уже произведена, а жалобы должны рассматриваться по существу, а не отклоняться официально. Другими словами, полностью автоматическое наложение штрафов без оценки больше недопустимо.

После решения суда отрасль адаптировалась. В 2025 году CRPC и крупнейшие операторы согласовали принципы надлежащей практики. Одним из наиболее заметных изменений является так называемый период допустимого отклонения — обычно 5-10 минут, в течение которого штраф не налагается. Операторы также стали чаще оценивать ситуации индивидуально, особенно в случаях, когда произошла техническая ошибка или проблема с оплатой.

По данным CRPC, сектор парковок по-прежнему регулярно фигурирует в числе наиболее часто упоминаемых областей. Однако количество официальных жалоб в последние годы несколько снизилось. Это во многом объясняется тем, что некоторые споры разрешаются на уровне оператора — до того, как человек обратится в CRPC.

В то же время изменился и характер самих проблем. Если раньше преобладали простые ситуации — например, забытый платеж — то теперь чаще речь идет о технических проблемах: мобильное приложение не работает или платеж не проходит, камеры фиксируют въезд, но система не учитывает ошибку платежа, и штраф выставляется позже, когда ситуацию уже невозможно объяснить на месте.

Правила стали яснее, а действия операторов — более ограниченными. Однако это не означает, что штрафов стало меньше. Это означает, что они применяются более структурированно и чаще основываются на данных и автоматизации.

CRPC не остановило этот рынок, но установило ограничения. Операторы продолжают работать, но должны придерживаться определенных принципов — особенно в отношении соразмерности и прав потребителей. Для водителя это означает одно: ошибки по-прежнему стоят денег, но теперь появилось больше возможностей оспорить их.