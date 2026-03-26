Испугался врача и застрял в кресле: кота пришлось спасать.. пожарным

Но кот решил иначе.

В США пушистый пациент так испугался предстоящего визита, что выбрал самое «надёжное» укрытие — кресло. Забрался внутрь… и застрял.

Надолго.

Хозяин сначала пытался справиться сам, но быстро понял: без помощи не обойтись.

Пришлось вызывать пожарных.

Да, всё стало серьёзно.

Спасатели аккуратно разобрали часть мебели и освободили кота, который к этому моменту, похоже, уже пожалел о своём плане.

К счастью, обошлось без травм.

Ни кот, ни кресло серьёзно не пострадали — если не считать лёгкого шока и испорченного укрытия.

И самое ироничное.

После всей этой операции кот всё равно поехал к ветеринару.

Правда, теперь уже без вариантов.