Испугался врача и застрял в кресле: кота пришлось спасать.. пожарным

Но кот решил иначе.
В США пушистый пациент так испугался предстоящего визита, что выбрал самое «надёжное» укрытие — кресло. Забрался внутрь… и застрял.
Надолго.
Хозяин сначала пытался справиться сам, но быстро понял: без помощи не обойтись.
Пришлось вызывать пожарных.
Да, всё стало серьёзно.
Спасатели аккуратно разобрали часть мебели и освободили кота, который к этому моменту, похоже, уже пожалел о своём плане.
К счастью, обошлось без травм.
Ни кот, ни кресло серьёзно не пострадали — если не считать лёгкого шока и испорченного укрытия.
И самое ироничное.
После всей этой операции кот всё равно поехал к ветеринару.
Правда, теперь уже без вариантов.