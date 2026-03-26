«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

Редакция PRESS 26 марта, 2026 17:07

Важно 0 комментариев

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Во фракцию Европарламента «Европейские патриоты» входят депутаты из 13 стран. Встреча дала Орбану возможность выступить на одной сцене с известными крайне правыми политиками, включая Марин Ле Пен из Франции и Герта Вилдерса из Нидерландов, и продемонстрировать международную поддержку своей политики.

«Сегодня Венгрия - это место, которое может изменить ход европейской истории, потому что Венгрия может помочь объединить Европу», — заявил Шлесерс.
По его словам, Венгрия является оплотом «семейных ценностей» и борьбы с миграцией.

«Нам нужно изменить Европу - сделать ее более консервативной и восстановить христианские ценности».
Шлесерс опубликовал свою речь и селфи с Орбаном и Ле Пен в социальных сетях.

Отмечается, что мероприятие прошло на фоне появившейся информации о том, что правительство Орбана якобы передавало России сведения о внутренних переговорах Европейского союза. Собравшихся это не смутило.

В настоящее время Венгрия блокирует кредит ЕС Украине в размере 90 млрд евро, а также последний пакет санкций ЕС против России. Кроме того, Орбан призвал заморозить действующие санкции ЕС против российского энергетического сектора. По оценкам, замораживание санкций может вновь направить значительные средства в российский государственный бюджет, используемый для финансирования войны в Украине.

 

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

