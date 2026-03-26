Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Редакция PRESS 26 марта, 2026 17:26

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Силиня подчеркнула, что за последние годы Латвия целенаправленно разорвала связи с российскими энергоресурсами - отказалась от российского газа и вместе с Эстонией и Литвой вышла из системы BRELL, подключившись к сетям континентальной Европы.

«Это была осознанная выбор - быть независимыми от России и не позволить манипулировать стабильностью нашей энергосистемы. Это наша геополитическая выбор и наша независимость».
Премьер отметила, что энергосистема страны уже опирается на значительную долю возобновляемых источников - гидроэлектростанции на Даугаве, растущую ветровую и солнечную генерацию, решения на основе биомассы. Однако часть энергии, особенно зимой, по-прежнему приходится импортировать.

«Глобальные потрясения, такие как военные действия на Ближнем Востоке, будут продолжать влиять на счета домохозяйств и предприятий. Газ ещё некоторое время будет играть важную роль в обеспечении базовой мощности. Это реальность».

Среди приоритетных шагов Силиня назвала развитие экономически обоснованных мощностей возобновляемой энергетики, увеличение ёмкости хранения энергии, инвестиции в сети и межгосударственные соединения, а также взвешенное решение о месте ядерной энергетики в энергобалансе Латвии. Правительство уже поручило Министерству климата и энергетики изучить возможности развития атомной энергетики в координации с Эстонией.

Премьер также подчеркнула необходимость понятного и предсказуемого регулирования ЕС и разумного использования средств от квот CO2 - они должны возвращаться в экономику через инвестиции в энергопроизводство и энергоэффективность.

Отдельно Силиня признала, что самой острой проблемой сейчас остаются высокие цены на топливо, поскольку Латвия полностью зависит от импорта. В качестве первого шага правительство уже снизило акциз на дизельное топливо.

Сейм в окончательном чтении принял закон о временном ограничении роста цен на топливо. Акциз на дизель снижен с 467 евро до 396 евро за 1000 литров, для маркированного дизеля в сельском хозяйстве ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут действовать с 1 апреля по 30 июня.

Цель мер - частично компенсировать рост цен, снизить давление на домохозяйства и бизнес и удержать инфляцию под контролем.

Комментарии (0)

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными
Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива
Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

