Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Силиня подчеркнула, что за последние годы Латвия целенаправленно разорвала связи с российскими энергоресурсами - отказалась от российского газа и вместе с Эстонией и Литвой вышла из системы BRELL, подключившись к сетям континентальной Европы.

«Это была осознанная выбор - быть независимыми от России и не позволить манипулировать стабильностью нашей энергосистемы. Это наша геополитическая выбор и наша независимость».

Премьер отметила, что энергосистема страны уже опирается на значительную долю возобновляемых источников - гидроэлектростанции на Даугаве, растущую ветровую и солнечную генерацию, решения на основе биомассы. Однако часть энергии, особенно зимой, по-прежнему приходится импортировать.

«Глобальные потрясения, такие как военные действия на Ближнем Востоке, будут продолжать влиять на счета домохозяйств и предприятий. Газ ещё некоторое время будет играть важную роль в обеспечении базовой мощности. Это реальность».

Среди приоритетных шагов Силиня назвала развитие экономически обоснованных мощностей возобновляемой энергетики, увеличение ёмкости хранения энергии, инвестиции в сети и межгосударственные соединения, а также взвешенное решение о месте ядерной энергетики в энергобалансе Латвии. Правительство уже поручило Министерству климата и энергетики изучить возможности развития атомной энергетики в координации с Эстонией.

Премьер также подчеркнула необходимость понятного и предсказуемого регулирования ЕС и разумного использования средств от квот CO2 - они должны возвращаться в экономику через инвестиции в энергопроизводство и энергоэффективность.

Отдельно Силиня признала, что самой острой проблемой сейчас остаются высокие цены на топливо, поскольку Латвия полностью зависит от импорта. В качестве первого шага правительство уже снизило акциз на дизельное топливо.

Сейм в окончательном чтении принял закон о временном ограничении роста цен на топливо. Акциз на дизель снижен с 467 евро до 396 евро за 1000 литров, для маркированного дизеля в сельском хозяйстве ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут действовать с 1 апреля по 30 июня.

Цель мер - частично компенсировать рост цен, снизить давление на домохозяйства и бизнес и удержать инфляцию под контролем.