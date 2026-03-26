Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?» (1)

Редакция PRESS 26 марта, 2026 17:17

1 комментариев

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Янис Херманис, эксперт по финансам и налогообложению из Латвийской конфедерации работодателей (LDDK), выразил надежду, что нет ничего такого, чего знали бы шведы и не знали бы мы. И что они не  готовятся на самом деле к серьезной катастрофе.

Эксперт пришел к такому выводу, основываясь на денежных суммах, поскольку в Швеции рекомендуется хранить дома 1000 крон наличными , что составляет примерно 100 евро, для покрытия основных потребностей, что при нашем уровне дохода составляет около 50 евро, и не рекомендуется снимать тысячи. Этой суммы хватит на пару дней, если что-то случится, заключил Херманис.

«Это превентивная, разъяснительная кампания для населения, чтобы подготовить его, и, на наш взгляд, нам также необходимы подобные меры, чтобы люди знали, что им нужно во время кризиса. И дело не в том, чтобы они могли купить целые шкафы гречки, а просто в том, чтобы люди понимали, что им нужны небольшие деньги, еда и, возможно, канистра бензина, может быть, у кого-то есть генератор электроэнергии. Могут быть самые разные ситуации, и мы не можем всё предсказать», — сказал Херманис.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев (1)

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?
Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива
Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными (1)

Важно 1 комментариев

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии (1)

Новости Латвии 1 комментариев

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет (1)

Важно 1 комментариев

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен (1)

Важно 1 комментариев

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму (1)

Важно 1 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции? (1)

Важно 1 комментариев

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

