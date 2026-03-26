Янис Херманис, эксперт по финансам и налогообложению из Латвийской конфедерации работодателей (LDDK), выразил надежду, что нет ничего такого, чего знали бы шведы и не знали бы мы. И что они не готовятся на самом деле к серьезной катастрофе.

Эксперт пришел к такому выводу, основываясь на денежных суммах, поскольку в Швеции рекомендуется хранить дома 1000 крон наличными , что составляет примерно 100 евро, для покрытия основных потребностей, что при нашем уровне дохода составляет около 50 евро, и не рекомендуется снимать тысячи. Этой суммы хватит на пару дней, если что-то случится, заключил Херманис.

«Это превентивная, разъяснительная кампания для населения, чтобы подготовить его, и, на наш взгляд, нам также необходимы подобные меры, чтобы люди знали, что им нужно во время кризиса. И дело не в том, чтобы они могли купить целые шкафы гречки, а просто в том, чтобы люди понимали, что им нужны небольшие деньги, еда и, возможно, канистра бензина, может быть, у кого-то есть генератор электроэнергии. Могут быть самые разные ситуации, и мы не можем всё предсказать», — сказал Херманис.