Берегись БПЛА! Власти признали: полной защиты от дронов не будет

Редакция PRESS 26 марта, 2026 20:14

Новости Латвии 0 комментариев

По информации LETA, полностью обеспечить противовоздушную защиту на восточной границе Латвии невозможно. Об этом заявили представители оборонного ведомства после инцидента с дроном в Краславском крае.

Министр обороны Андрис Спрудс подчеркнул, что дроны стали новой реальностью, с которой сталкиваются все страны. Малые, низколетящие аппараты сложно обнаружить и перехватить, поэтому абсолютной защиты не существует.

«Ни одна страна не будет полностью защищена — это сложная задача», — заявил министр обороны Андрис Спрудс.
Власти признали и проблему информирования населения. По словам министра, в подобных ситуациях важно быстрее оповещать людей, в том числе через систему сотового оповещения, даже если позже окажется, что угроза не подтверждена.

При этом Латвия уже сигнализировала Украине о необходимости заранее предупреждать о запуске дронов. Однако Киев действует осторожно и не всегда может раскрывать детали операций, чтобы не дать противнику информацию.

«Было бы хорошо, если бы мы получали такую информацию», — отметил Спрудс.
Инцидент показал и практические ограничения: невозможно разместить вооружённые подразделения вдоль всей границы в ожидании единичных целей. Поэтому страна делает ставку на многоуровневую систему ПВО — радары, сенсоры, средства радиоэлектронной борьбы и перехватчики. В этом году планируется закупка около 500 дронов-перехватчиков.

По данным военных, в случае последнего инцидента дрон, вероятно, потерял топливо и взорвался при падении. Если бы он пролетел ещё 10–15 километров, его могли бы уничтожить.

Власти Латвии подчёркивают: подобные случаи — прямое последствие войны России против Украины. Инциденты могут повторяться, и полностью исключить их невозможно.

А мы — да! Госполиция повеселила народ рекламным роликом
Важно

А мы — да! Госполиция повеселила народ рекламным роликом

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива
Важно

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива (1)

А пусть Украина предупреждает нас о дронах: власти признали проблемы с контролем границы
Важно

А пусть Украина предупреждает нас о дронах: власти признали проблемы с контролем границы (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А мы — да! Госполиция повеселила народ рекламным роликом

Государственная полиция в своем официальном аккаунте на Facebook опубликовала собственную рекламу в ироничном стиле.

Читать
Лёд тронулся: Сейм рассмотрит идею отменить налог на единственное жильё

26 марта Сейм проголосовал за то, чтобы передать на дальнейшее рассмотрение законопроект, который предусматривает не облагать налогом на недвижимость один объект недвижимости, принадлежащий гражданину Латвии, который он задекларировал как своё место жительства, а также относящийся к этому объекту земельный участок площадью до 1500 кв. м.

Читать

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Бюджетная комиссия Сейма подготовила всё так, чтобы уже сегодня Сейм мог принять закон об увеличении бюджета государственной обороны с 3% до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), что означает сокращение остальных государственных расходов в масштабе миллиарда евро, пишет в "Неаткариге" публицист Янис Клунис.

Читать

А пусть Украина предупреждает нас о дронах: власти признали проблемы с контролем границы

Полностью обеспечить противовоздушную оборону на восточной границе государства невозможно, однако Украина проинформирована о необходимости своевременно передавать Латвии информацию о запускаемых ею дронах, заявили сегодня журналистам в Латгале представители оборонного ведомства.

Читать

Часы опять переводим: Латвия не хочет, но придётся

В ночь на воскресенье, 29 марта, в 03:00 Латвия перейдет на летнее время — стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед. Поскольку на уровне Европейского союза (ЕС) до сих пор не достигнуто соглашение об отмене сезонного перевода времени, а позиции стран-членов существенно различаются, Латвия в настоящее время не планирует самостоятельно инициировать повторное включение этого вопроса в повестку дня ЕС, сообщили в Министерстве экономики, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать