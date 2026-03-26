Берегись БПЛА! Власти признали: полной защиты от дронов не будет

Министр обороны Андрис Спрудс подчеркнул, что дроны стали новой реальностью, с которой сталкиваются все страны. Малые, низколетящие аппараты сложно обнаружить и перехватить, поэтому абсолютной защиты не существует.

«Ни одна страна не будет полностью защищена — это сложная задача», — заявил министр обороны Андрис Спрудс.

Власти признали и проблему информирования населения. По словам министра, в подобных ситуациях важно быстрее оповещать людей, в том числе через систему сотового оповещения, даже если позже окажется, что угроза не подтверждена.

При этом Латвия уже сигнализировала Украине о необходимости заранее предупреждать о запуске дронов. Однако Киев действует осторожно и не всегда может раскрывать детали операций, чтобы не дать противнику информацию.

«Было бы хорошо, если бы мы получали такую информацию», — отметил Спрудс.

Инцидент показал и практические ограничения: невозможно разместить вооружённые подразделения вдоль всей границы в ожидании единичных целей. Поэтому страна делает ставку на многоуровневую систему ПВО — радары, сенсоры, средства радиоэлектронной борьбы и перехватчики. В этом году планируется закупка около 500 дронов-перехватчиков.

По данным военных, в случае последнего инцидента дрон, вероятно, потерял топливо и взорвался при падении. Если бы он пролетел ещё 10–15 километров, его могли бы уничтожить.

Власти Латвии подчёркивают: подобные случаи — прямое последствие войны России против Украины. Инциденты могут повторяться, и полностью исключить их невозможно.