Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Марта Завтра: Gustavs, Gusts, Talrits
Доступность

«Нас блокируют в Европе»: Зеленский ищет альтернативных партнёров на Ближнем Востоке

Euronews 26 марта, 2026 19:24

Важно 0 комментариев

Киев ищет новые партнерства на фоне блокировки поддержки со стороны Европейского союза, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нас блокируют в Европе", - признал Зеленский в среду, заявив, что "пока этот риск сохраняется, мы должны искать дополнительные возможности для укрепления себя".

"Ближний Восток и Персидский залив - это правильное направление и серьезные возможности сделать Украину сильнее".

В настоящее время киевская команда ведет переговоры о сотрудничестве Украины с несколькими странами региона. В четверг Зеленский подтвердил наличие запросов от Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Иордании и Кувейта, а также от США относительно их военных баз на Ближнем Востоке. 
 
Украина предлагает взаимовыгодное партнерство: мы можем усилить тех, кто может усилить нас", - заявил Зеленский, пояснив, что Украина может предложить свой беспрецедентный опыт в противодействии иранским беспилотникам типа "Шахед".

"В обмен на нашу поддержку мы требуем соответствующей поддержки в тех областях, где мы сталкиваемся с большими проблемами, а именно: защита от баллистических угроз и финансовые ресурсы на оборону".

Он также подтвердил, что украинские команды уже находятся на местах в некоторых из этих стран.

"Сколько бы "Пэтриотов", THAAD или других систем ПВО ни было на Ближнем Востоке, одного этого недостаточно для полноценной противовоздушной обороны. Существуют современные перехватчики, предназначенные для противодействия ударам тяжелых беспилотников".

Беспилотные летательные аппараты FPV на складе цеха компании "Дженерал Черри" в Украине, 4 декабря 2025 года AP Photo
Украина значительно улучшила свои показатели в борьбе с беспилотниками. Во время последней массированной атаки России во вторник украинские ПВО сбили 97% беспилотников, запущенных Москвой.

Большинство из них были беспилотниками типа "Шахед", которые Тегеран использовал против стран Персидского залива с начала иранской войны.

Кроме того, войска Ирана все чаще используют беспилотники FPV и против стран Ближнего Востока.

Известные также как гражданские "свадебные дроны", FPV - это небольшие, дешевые и одноразовые дроны с видом от первого лица, изначально переоборудованные для ведения боевых действий, которые стали одним из самых популярных видов оружия в войне России против Украины.


Сегодня около 60% потерь российской армии наносят украинские беспилотники. По словам Зеленского, эта область также вызывает большой интерес.

Мы уже видим, что там, на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, применяются не только беспилотники "Шахед", но и все больше свидетельств использования FPV-беспилотников. Это современная война, и мы должны быть к ней готовы", - сказал он.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, в 2026 году мощности оборонной промышленности страны могут позволить производить более 8 миллионов FPV-беспилотников в год, что является беспрецедентным показателем для любой воюющей страны и любого члена НАТО.

Для сравнения, США производят около 100 000 военных беспилотников в год.

Украинские производители беспилотников надеются заключить выгодные сделки по продаже своей продукции на Ближнем Востоке, что даст значительный толчок оборонной промышленности и экономике Украины в целом - особенно в свете того, что в конце весны стране грозит финансовый дефицит, который может покрыть только кредит в размере 90 миллиардов евро.

Следователь VID воровала улики и вывела деньги за границу
Важно

Лёд тронулся: Сейм рассмотрит идею отменить налог на единственное жильё
Важно

А мы — да! Госполиция повеселила народ рекламным роликом
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 21:31

Важно 0 комментариев

Государственная полиция в своем официальном аккаунте на Facebook опубликовала собственную рекламу в ироничном стиле.

Читать
Загрузка

Лёд тронулся: Сейм рассмотрит идею отменить налог на единственное жильё

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

26 марта Сейм проголосовал за то, чтобы передать на дальнейшее рассмотрение законопроект, который предусматривает не облагать налогом на недвижимость один объект недвижимости, принадлежащий гражданину Латвии, который он задекларировал как своё место жительства, а также относящийся к этому объекту земельный участок площадью до 1500 кв. м.

Читать

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Важно 20:47

Важно 0 комментариев

Бюджетная комиссия Сейма подготовила всё так, чтобы уже сегодня Сейм мог принять закон об увеличении бюджета государственной обороны с 3% до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), что означает сокращение остальных государственных расходов в масштабе миллиарда евро, пишет в "Неаткариге" публицист Янис Клунис.

Читать

А пусть Украина предупреждает нас о дронах: власти признали проблемы с контролем границы

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Полностью обеспечить противовоздушную оборону на восточной границе государства невозможно, однако Украина проинформирована о необходимости своевременно передавать Латвии информацию о запускаемых ею дронах, заявили сегодня журналистам в Латгале представители оборонного ведомства.

Читать

Часы опять переводим: Латвия не хочет, но придётся

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В ночь на воскресенье, 29 марта, в 03:00 Латвия перейдет на летнее время — стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед. Поскольку на уровне Европейского союза (ЕС) до сих пор не достигнуто соглашение об отмене сезонного перевода времени, а позиции стран-членов существенно различаются, Латвия в настоящее время не планирует самостоятельно инициировать повторное включение этого вопроса в повестку дня ЕС, сообщили в Министерстве экономики, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Берегись БПЛА! Власти признали: полной защиты от дронов не будет

Новости Латвии 20:14

Новости Латвии 0 комментариев

По информации LETA, полностью обеспечить противовоздушную защиту на восточной границе Латвии невозможно. Об этом заявили представители оборонного ведомства после инцидента с дроном в Краславском крае.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать