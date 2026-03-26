«Нас блокируют в Европе»: Зеленский ищет альтернативных партнёров на Ближнем Востоке

"Нас блокируют в Европе", - признал Зеленский в среду, заявив, что "пока этот риск сохраняется, мы должны искать дополнительные возможности для укрепления себя".

"Ближний Восток и Персидский залив - это правильное направление и серьезные возможности сделать Украину сильнее".

В настоящее время киевская команда ведет переговоры о сотрудничестве Украины с несколькими странами региона. В четверг Зеленский подтвердил наличие запросов от Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Иордании и Кувейта, а также от США относительно их военных баз на Ближнем Востоке.



Украина предлагает взаимовыгодное партнерство: мы можем усилить тех, кто может усилить нас", - заявил Зеленский, пояснив, что Украина может предложить свой беспрецедентный опыт в противодействии иранским беспилотникам типа "Шахед".

"В обмен на нашу поддержку мы требуем соответствующей поддержки в тех областях, где мы сталкиваемся с большими проблемами, а именно: защита от баллистических угроз и финансовые ресурсы на оборону".

Он также подтвердил, что украинские команды уже находятся на местах в некоторых из этих стран.

"Сколько бы "Пэтриотов", THAAD или других систем ПВО ни было на Ближнем Востоке, одного этого недостаточно для полноценной противовоздушной обороны. Существуют современные перехватчики, предназначенные для противодействия ударам тяжелых беспилотников".

Беспилотные летательные аппараты FPV на складе цеха компании "Дженерал Черри" в Украине, 4 декабря 2025 года AP Photo

Украина значительно улучшила свои показатели в борьбе с беспилотниками. Во время последней массированной атаки России во вторник украинские ПВО сбили 97% беспилотников, запущенных Москвой.

Большинство из них были беспилотниками типа "Шахед", которые Тегеран использовал против стран Персидского залива с начала иранской войны.

Кроме того, войска Ирана все чаще используют беспилотники FPV и против стран Ближнего Востока.

Известные также как гражданские "свадебные дроны", FPV - это небольшие, дешевые и одноразовые дроны с видом от первого лица, изначально переоборудованные для ведения боевых действий, которые стали одним из самых популярных видов оружия в войне России против Украины.



Сегодня около 60% потерь российской армии наносят украинские беспилотники. По словам Зеленского, эта область также вызывает большой интерес.

Мы уже видим, что там, на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, применяются не только беспилотники "Шахед", но и все больше свидетельств использования FPV-беспилотников. Это современная война, и мы должны быть к ней готовы", - сказал он.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, в 2026 году мощности оборонной промышленности страны могут позволить производить более 8 миллионов FPV-беспилотников в год, что является беспрецедентным показателем для любой воюющей страны и любого члена НАТО.

Для сравнения, США производят около 100 000 военных беспилотников в год.

Украинские производители беспилотников надеются заключить выгодные сделки по продаже своей продукции на Ближнем Востоке, что даст значительный толчок оборонной промышленности и экономике Украины в целом - особенно в свете того, что в конце весны стране грозит финансовый дефицит, который может покрыть только кредит в размере 90 миллиардов евро.