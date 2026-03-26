Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Марта Завтра: Gustavs, Gusts, Talrits
Доступность

Это не «просто возраст»: первые сигналы Альцгеймера могут выглядеть вот так

Редакция PRESS 26 марта, 2026 19:12

Азбука здоровья

Сначала это кажется мелочью.

Забыли купить что-то в магазине. Потеряли очки. Рецепт, который знали наизусть, вдруг «не складывается».

Обычные вещи.

Но именно с них иногда всё и начинается.

Врачи всё чаще говорят: ранние признаки болезнь Альцгеймера — это не только память. Иногда мозг первым «сдаёт» не там, где мы ожидаем.

Не слова. Не лица.

А простые повседневные действия.

Человек вдруг начинает дольше собираться, путается в привычных шагах, избегает задач, которые раньше делал автоматически. Может по несколько раз перепроверять одно и то же или теряться в знакомом распорядке дня.

И самое коварное — это легко списать на усталость или возраст.

Но есть важный момент.

Разовые сбои — это нормально. У всех бывает.
А вот если такие вещи повторяются и нарастают месяцами — это уже другой сигнал.

Исследования показывают: именно устойчивые трудности в обычных делах — готовка, покупки, управление счетами — могут появляться за годы до того, как тесты на память вообще что-то покажут.

То есть проблема уже есть.

Просто она ещё «тихая».

И ещё один нюанс.

Такие изменения часто первыми замечают не врачи, а близкие. Потому что именно в повседневности лучше всего видно: что-то идёт не так.

При этом важно не впадать в панику.

Не каждая забытая вещь — это болезнь.
Не каждая ошибка — сигнал.

Но если привычные действия постепенно становятся сложнее — это уже не случайность.

Это закономерность.

И именно она, как говорят специалисты, может быть самым ранним и самым важным предупреждением.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Следователь VID воровала улики и вывела деньги за границу
Важно

А пусть Украина предупреждает нас о дронах: власти признали проблемы с контролем границы
Важно

Лёд тронулся: Сейм рассмотрит идею отменить налог на единственное жильё
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А мы — да! Госполиция повеселила народ рекламным роликом

Важно 21:31

Важно 0 комментариев

Государственная полиция в своем официальном аккаунте на Facebook опубликовала собственную рекламу в ироничном стиле.

Читать
Загрузка

Лёд тронулся: Сейм рассмотрит идею отменить налог на единственное жильё

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

26 марта Сейм проголосовал за то, чтобы передать на дальнейшее рассмотрение законопроект, который предусматривает не облагать налогом на недвижимость один объект недвижимости, принадлежащий гражданину Латвии, который он задекларировал как своё место жительства, а также относящийся к этому объекту земельный участок площадью до 1500 кв. м.

Читать

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Важно 20:47

Важно 0 комментариев

Бюджетная комиссия Сейма подготовила всё так, чтобы уже сегодня Сейм мог принять закон об увеличении бюджета государственной обороны с 3% до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), что означает сокращение остальных государственных расходов в масштабе миллиарда евро, пишет в "Неаткариге" публицист Янис Клунис.

Читать

А пусть Украина предупреждает нас о дронах: власти признали проблемы с контролем границы

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Полностью обеспечить противовоздушную оборону на восточной границе государства невозможно, однако Украина проинформирована о необходимости своевременно передавать Латвии информацию о запускаемых ею дронах, заявили сегодня журналистам в Латгале представители оборонного ведомства.

Читать

Часы опять переводим: Латвия не хочет, но придётся

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В ночь на воскресенье, 29 марта, в 03:00 Латвия перейдет на летнее время — стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед. Поскольку на уровне Европейского союза (ЕС) до сих пор не достигнуто соглашение об отмене сезонного перевода времени, а позиции стран-членов существенно различаются, Латвия в настоящее время не планирует самостоятельно инициировать повторное включение этого вопроса в повестку дня ЕС, сообщили в Министерстве экономики, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Берегись БПЛА! Власти признали: полной защиты от дронов не будет

Новости Латвии 20:14

Новости Латвии 0 комментариев

По информации LETA, полностью обеспечить противовоздушную защиту на восточной границе Латвии невозможно. Об этом заявили представители оборонного ведомства после инцидента с дроном в Краславском крае.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать