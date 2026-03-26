Министр обороны Андрис Спрудс и командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе подполковник Петерис Сувейзда посетили Краславский край, где встретились с председателем краевой думы Гунаром Упениексом, чтобы обсудить ситуацию с украинским дроном, который на этой неделе упал возле населенного пункта Доброчина.

Спрудс отметил несколько выводов из этого инцидента. По его словам, необходимо улучшить информирование населения, в том числе с помощью системы клеточного оповещения, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. При этом важно найти баланс, поскольку реагировать на каждый неопределенный объект в воздухе нецелесообразно. "В данном случае было бы хорошо, если бы включилась система оповещения", - добавил министр.

На вопрос, могла ли Украина заранее предупреждать о своих дронах вблизи стран Балтии, Спрудс ответил, что этот вопрос обсуждается. Проводя операции, Украина действует осторожно и ограничивает распространение информации, чтобы не раскрывать свои планы противнику. Министр подчеркнул, что Латвия уже передала украинским коллегам сигнал о важности более оперативного обмена информацией, хотя понимает, что Украина находится в условиях войны.

Спрудс также напомнил, что дроны стали новой реальностью, и бороться с ними сложно всем странам. "Ни одна страна не будет полностью защищена - будут сложности и вызовы, в том числе с малыми, низколетящими и потерявшими управление дронами", - подчеркнул он.

Министр отметил, что Латвия продолжает внедрять многоуровневую систему противовоздушной обороны, включающую сенсоры, радары, средства ПВО и элементы радиоэлектронной борьбы. В частности, страна первой среди членов НАТО приобрела акустические системы обнаружения, а в этом году планирует закупить примерно 500 перехватывающих дронов.

При этом, по словам министра, невозможно разместить вооруженные подразделения вдоль всей восточной границы в ожидании отдельных беспилотников, поскольку это было бы неэффективно. "Многоуровневая оборона - это комплекс мер. Универсального решения нет, но мы делаем все возможное для максимальной безопасности", - добавил он.

Во время визита в Украину на этой неделе Спрудс также договорился о более активном обмене опытом: в ближайшее время украинские специалисты прибудут в Латвию, чтобы дать рекомендации по противодействию дронам.

В пятницу, 27 марта, министр созвал внутреннее совещание оборонной отрасли, чтобы дать оценку последнему инциденту с дронами и обсудить потенциальные шаги по повышению эффективности системы.

Подполковник Сувейзда подчеркнул, что ни одна страна не может полностью гарантировать защиту воздушного пространства с учетом развития дронов и ракет. Комментируя недавний инцидент, он отметил, что военные заняли необходимые позиции, однако, вероятно, у дрона закончилось топливо, и он взорвался при падении. Если бы топлива было больше, он мог бы попасть в зону поражения и быть уничтожен.

Сувейзда добавил, что потенциальные зоны перехвата дронов заранее определены и армия регулярно проводит учения. Теперь в зоне его ответственности появится дополнительный радар и может быть увеличено число подготовленных позиций, добавил подполковник.

Председатель думы Краславского края Упениекс также подчеркнул необходимость более эффективного информирования населения, отметив, что после инцидента некоторые семьи сомневались, безопасно ли отправлять детей в школу.

Ранее сообщалось, что на этой неделе во всех трех странах Балтии зафиксированы случаи падения и взрывов дронов. Предполагается, что они были направлены Украиной на цели в России, но отклонились от курса или были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

Представители стран Балтии подчёркивают, что подобные инциденты являются следствием полномасштабной войны России против Украины и могут повторяться.