Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Перебой был зафиксирован в 22:20. Без света остались жители района парка Узварас, а также окрестностей улиц Марупес, Гарденес, Мазас Нометню, Коклес, Акменю и Бариню. Электроснабжение было полностью восстановлено в 22:59.

В компании пояснили, что повреждение электросети вызвано крысой, которая проникла в оборудование. Авария была оперативно устранена.

Labdien! Vakar plkst. 22.20 Rīgas apkaimē (Uzvaras parka, Mārupes, Gardenes, Mazās Nometņu, Kokles, Akmeņu un Bariņu ielas apkārtnē) aptuveni 2200 klientiem tika pārtraukta elektroapgāde bojājuma dēļ, ko izraisīja žurka, iekļūstot elektroietaisē. Elektroapgāde tika atjaunota… — Sadales tīkls (@Sadalestikls) March 26, 2026

«Не знаю, но как-то смешно звучит, что в современном, цифровом и эпоху искусственного интеллекта веке, где наличные деньги "как бы" можно полностью заменить электронными расчётами, обычная крыса — хоп — и перегрызает электричество 2200 клиентам», — пишет пользователь сайта X.

«Чёртова крыска! Надо надеяться, что с ней ничего плохого не случилось», — комментирует одна из пользовательниц.

Другие жители также с иронией обсуждали случившееся, интересуясь судьбой животного: «А что с крысой? Зверька хотя бы спасли?»