Наши дети уже не различают реальность и смартфон? Ребёнок «увеличивал» птицу в окне

Редакция PRESS 26 марта, 2026 15:41

Важно 0 комментариев

Scanpix/REUTERS/Max Rossi

Случай, который поразил латвийского скульптора Айгара Бикше, стал для него символом тревожной зависимости детей от интернета. Об этом профессор Латвийской академии художеств рассказал в программе «Preses klubs» на телеканале TV24, комментируя обсуждаемую в стране идею ограничить неконтролируемое использование интернета детьми до 15 лет.

По его словам, полностью отказаться от телефонов невозможно. «Когда ребенок уже ходит в школу сам, ему, конечно, нужна какая-то коммуникация — хочется быть уверенным, что он не пропадет», — отметил Бикше. Однако в целом ситуация вызывает у него серьёзное беспокойство. «Я вижу, что маленькие дети все время сидят в интернете. Мне кажется, это губительно», — подчеркнул он.

Профессор убеждён, что в этом возрасте особенно важно живое развитие — движение, спорт, игра, эмоциональный контакт. «Важно, чтобы ребенок был живым — бегал, играл, двигался, занимался спортом, имел какие-то увлечения», — сказал Бикше.

Отдельно он рассказал об эпизоде, который стал для него показательным. «Я видел, как ребенок ждал в приемной. Он подошел к окну, увидел птицу и захотел рассмотреть ее поближе. Но, не имея возможности приблизиться, он начал делать пальцами движение увеличения по стеклу», — рассказал скульптор.

Этот момент, по его словам, показал масштаб проблемы. «Он сидит в телефоне целыми днями настолько, что уже не понимает, где телефон, а где окно», — отметил Бикше.

Обсуждение возможных ограничений использования интернета детьми продолжается, однако пример, приведённый профессором, уже стал одним из самых ярких аргументов в пользу более жёсткого контроля.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными
Важно

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива
Важно

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Важно

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Важно 17:50

Важно 0 комментариев

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

Новости Латвии 17:45

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Важно 17:17

Важно 0 комментариев

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

Важно 17:07

Важно 0 комментариев

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

Важно 16:37

Важно 0 комментариев

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

