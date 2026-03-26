Наши дети уже не различают реальность и смартфон? Ребёнок «увеличивал» птицу в окне

По его словам, полностью отказаться от телефонов невозможно. «Когда ребенок уже ходит в школу сам, ему, конечно, нужна какая-то коммуникация — хочется быть уверенным, что он не пропадет», — отметил Бикше. Однако в целом ситуация вызывает у него серьёзное беспокойство. «Я вижу, что маленькие дети все время сидят в интернете. Мне кажется, это губительно», — подчеркнул он.

Профессор убеждён, что в этом возрасте особенно важно живое развитие — движение, спорт, игра, эмоциональный контакт. «Важно, чтобы ребенок был живым — бегал, играл, двигался, занимался спортом, имел какие-то увлечения», — сказал Бикше.

Отдельно он рассказал об эпизоде, который стал для него показательным. «Я видел, как ребенок ждал в приемной. Он подошел к окну, увидел птицу и захотел рассмотреть ее поближе. Но, не имея возможности приблизиться, он начал делать пальцами движение увеличения по стеклу», — рассказал скульптор.

Этот момент, по его словам, показал масштаб проблемы. «Он сидит в телефоне целыми днями настолько, что уже не понимает, где телефон, а где окно», — отметил Бикше.

Обсуждение возможных ограничений использования интернета детьми продолжается, однако пример, приведённый профессором, уже стал одним из самых ярких аргументов в пользу более жёсткого контроля.