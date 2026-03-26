Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

Украинские коллеги должны предупреждать наших военных о подобных ударах: латвийский эксперт о падении дрона

Редакция PRESS 26 марта, 2026 16:37

Важно

LETA

Украинские коллеги должны быть на прямой связи с нашими вооруженными силами и заблаговременно предупреждать об ударах вблизи стран Балтии. Так об инциденте с дроном, произошедшем в Латвии 25 марта, высказался в интервью программе Латвийского радио Labrīt военный эксперт, автор блога Vara bungas Мартиньш Вердиньш, сообщает rus.lsm.lv.

«Важен не только сам инцидент, но и контекст. Мы понимаем, что идет война, и именно украинцы провели крупнейшую и наиболее успешную военную операцию, прервав экспорт российской нефти на Кубу. Это большое достижение для украинцев, особенно в условиях высоких цен», — пояснил Вердиньш.

Командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс в программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma также подтвердил, что этот случай, как и похожие случаи в Литве и Эстонии, связан с масштабной атакой Украины в России.

По словам Вердиньша, в ответ на такие удары Россия применяет контрмеры, в том числе различные инструменты, способные влиять на навигацию летательных аппаратов и отклонять их от курса. То, что это одна из возможных причин, по которой дроны оказались в странах Балтии, подтвердил также Пуданс.

Вердиньш также похвалил реакцию вооруженных сил и ответственных служб, первыми прибывших на место и оперативно проинформировавших население. По его словам, этот случай отличается от ситуации, когда дрон упал в Гайгалавской волости.

Эксперт отметил, что конкретные беспилотники несут несколько килограммов взрывчатки и могут нанести большой ущерб, например при взрыве в здании. Однако, по его мнению, опасность для общества от такого дрона значительно ниже, чем от агрессивного вождения.

«Это большая угроза, но, учитывая плотность населения в этом районе, вероятность того, что он упадет в населенном пункте, низкая», — заявил Вердиньш.

Он также сказал, что украинские коллеги должны предупреждать вооруженные силы стран Балтии о таких масштабных ударах, чтобы те могли заблаговременно подготовиться.

Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Важно 17:50

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

Читать
Загрузка

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

Новости Латвии 17:45

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Читать

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Важно 17:26

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Читать

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Важно 17:17

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Читать

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

Важно 17:07

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Важно 17:01

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

Важно 16:37

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

Читать