Украинские коллеги должны предупреждать наших военных о подобных ударах: латвийский эксперт о падении дрона

«Важен не только сам инцидент, но и контекст. Мы понимаем, что идет война, и именно украинцы провели крупнейшую и наиболее успешную военную операцию, прервав экспорт российской нефти на Кубу. Это большое достижение для украинцев, особенно в условиях высоких цен», — пояснил Вердиньш.

Командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс в программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma также подтвердил, что этот случай, как и похожие случаи в Литве и Эстонии, связан с масштабной атакой Украины в России.

По словам Вердиньша, в ответ на такие удары Россия применяет контрмеры, в том числе различные инструменты, способные влиять на навигацию летательных аппаратов и отклонять их от курса. То, что это одна из возможных причин, по которой дроны оказались в странах Балтии, подтвердил также Пуданс.

Вердиньш также похвалил реакцию вооруженных сил и ответственных служб, первыми прибывших на место и оперативно проинформировавших население. По его словам, этот случай отличается от ситуации, когда дрон упал в Гайгалавской волости.

Эксперт отметил, что конкретные беспилотники несут несколько килограммов взрывчатки и могут нанести большой ущерб, например при взрыве в здании. Однако, по его мнению, опасность для общества от такого дрона значительно ниже, чем от агрессивного вождения.

«Это большая угроза, но, учитывая плотность населения в этом районе, вероятность того, что он упадет в населенном пункте, низкая», — заявил Вердиньш.

Он также сказал, что украинские коллеги должны предупреждать вооруженные силы стран Балтии о таких масштабных ударах, чтобы те могли заблаговременно подготовиться.