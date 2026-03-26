Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев (1)

Редакция PRESS 26 марта, 2026 15:34

Важно 1 комментариев

Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об иммиграции, которые ужесточают требования к иностранцам, находящимся в Латвии. Теперь временный вид на жительство смогут аннулировать, если человек систематически нарушает закон.

За поправки проголосовали 78 депутатов. Против выступили восемь внефракционных парламентариев — Светлана Чулкова, Илья Иванов, Игорь Юдин, Ефимий Клементьев, Дмитрий Коваленко, Наталья Марченко-Йодко, Амил Салимов и Вилис Сруогис.

Согласно изменениям, временный вид на жительство может быть отменён, если в течение одного календарного года иностранец совершит три административных правонарушения. Речь идёт о нарушениях в сфере общественного порядка, государственного управления, дорожного движения или защиты прав ребёнка.

Поправки касаются проступков, которые угрожают общественной безопасности, подрывают уважение к личности или к государству. В качестве примеров называются агрессивное поведение, причинение лёгких телесных повреждений, использование символики тоталитарных режимов в публичных местах, сексуальные домогательства и нарушения правил дорожного движения.

Авторы законопроекта подчёркивают, что государство обязано обеспечивать общественный порядок, а повторные правонарушения дают основание пересмотреть обоснованность пребывания иностранца в стране.

«Длительное пребывание в Латвии — это привилегия, которая полагается только тем, кто соблюдает законы Латвии, действует ответственно и уважает общественные правила», — заявили авторы поправок — депутаты Сейма.
Поправки рассматриваются как шаг к усилению иммиграционного контроля и повышению общественной безопасности.

Главные новости

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными (1)

Важно 17:50

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

Читать
Загрузка

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии (1)

Новости Латвии 17:45

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Читать

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет (1)

Важно 17:26

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Читать

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?» (1)

Важно 17:17

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Читать

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен (1)

Важно 17:07

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму (1)

Важно 17:01

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции? (1)

Важно 16:37

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

Читать