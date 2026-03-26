За поправки проголосовали 78 депутатов. Против выступили восемь внефракционных парламентариев — Светлана Чулкова, Илья Иванов, Игорь Юдин, Ефимий Клементьев, Дмитрий Коваленко, Наталья Марченко-Йодко, Амил Салимов и Вилис Сруогис.

Согласно изменениям, временный вид на жительство может быть отменён, если в течение одного календарного года иностранец совершит три административных правонарушения. Речь идёт о нарушениях в сфере общественного порядка, государственного управления, дорожного движения или защиты прав ребёнка.

Поправки касаются проступков, которые угрожают общественной безопасности, подрывают уважение к личности или к государству. В качестве примеров называются агрессивное поведение, причинение лёгких телесных повреждений, использование символики тоталитарных режимов в публичных местах, сексуальные домогательства и нарушения правил дорожного движения.

Авторы законопроекта подчёркивают, что государство обязано обеспечивать общественный порядок, а повторные правонарушения дают основание пересмотреть обоснованность пребывания иностранца в стране.

«Длительное пребывание в Латвии — это привилегия, которая полагается только тем, кто соблюдает законы Латвии, действует ответственно и уважает общественные правила», — заявили авторы поправок — депутаты Сейма.

Поправки рассматриваются как шаг к усилению иммиграционного контроля и повышению общественной безопасности.