В МИД подчеркнули, что действия России в рамках войны против Украины создают непредсказуемые риски для безопасности во всём регионе.

«Россия, ведя войну против Украины, создаёт угрозу безопасности и повышает риск подобных инцидентов в регионе», — отметили в Министерстве иностранных дел Латвии.

Латвийская сторона также осудила авиаудары России по гражданской инфраструктуре Украины 24 марта, в том числе по объектам во Львовской области, где были жертвы среди мирных жителей и пострадали объекты культурного наследия.

В МИД заявили, что это часть «варварского нападения не только на людей, но и на историческое и культурное наследие Украины».

В заявлении вновь подчеркнули, что действия России являются грубым нарушением международного права и Устава ООН, и потребовали немедленно прекратить агрессию и вывести войска с территории Украины.

На фоне этих событий в странах Балтии зафиксировано сразу несколько инцидентов с беспилотниками. В Литве дрон упал в Варенском районе у границы с Белоруссией, в Латвии — взорвался в Краславском крае, а в Эстонии врезался в трубу электростанции в Аувере.

По оценкам властей, речь идёт об украинских дронах, которые, вероятно, были направлены на цели в России, но отклонились от курса или были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

Президент Латвии Ринкевич также отметил, что инцидент связан с операциями Украины против российских объектов.