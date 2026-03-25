Как Латвия ответила на прилет украинского дрона? России заявлена нота протеста (2)

Редакция PRESS 25 марта, 2026 17:12

2 комментариев

Министерство иностранных дел Латвии вызвало представителя посольства России и вручило ноту протеста в связи с инцидентом с беспилотником, который в ночь на 25 марта пересёк латвийскую границу со стороны России, сообщает агентство LETA.

В МИД подчеркнули, что действия России в рамках войны против Украины создают непредсказуемые риски для безопасности во всём регионе.

«Россия, ведя войну против Украины, создаёт угрозу безопасности и повышает риск подобных инцидентов в регионе», — отметили в Министерстве иностранных дел Латвии.

Латвийская сторона также осудила авиаудары России по гражданской инфраструктуре Украины 24 марта, в том числе по объектам во Львовской области, где были жертвы среди мирных жителей и пострадали объекты культурного наследия.

В МИД заявили, что это часть «варварского нападения не только на людей, но и на историческое и культурное наследие Украины».

В заявлении вновь подчеркнули, что действия России являются грубым нарушением международного права и Устава ООН, и потребовали немедленно прекратить агрессию и вывести войска с территории Украины.

На фоне этих событий в странах Балтии зафиксировано сразу несколько инцидентов с беспилотниками. В Литве дрон упал в Варенском районе у границы с Белоруссией, в Латвии — взорвался в Краславском крае, а в Эстонии врезался в трубу электростанции в Аувере.

По оценкам властей, речь идёт об украинских дронах, которые, вероятно, были направлены на цели в России, но отклонились от курса или были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

Президент Латвии Ринкевич также отметил, что инцидент связан с операциями Украины против российских объектов.

Из «баронов» в «короли улиц»: среди многоэтажек Риги плодятся платные парковки
Из «баронов» в «короли улиц»: среди многоэтажек Риги плодятся платные парковки (2)

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей
К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей (1)

Дело «золотых мышей»: Ринкевич заявил о провале всей системы госуправления
Дело «золотых мышей»: Ринкевич заявил о провале всей системы госуправления (4)

Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года (2)

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи (2)

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы (2)

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Бобры «запирают» CO₂ в реках — учёные не ожидали такого эффекта (2)

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей (2)

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Почему в деле «летучего Кариньша» обвиняют только одного чиновника? (2)

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

«За 20 миллиардов — на Луну». NASA меняет траекторию (2)

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

