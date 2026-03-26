И ни центом меньше! Сейм закрепил 5% ВВП на оборону с 2027 года

Редакция PRESS 26 марта, 2026 16:32

Важно 0 комментариев

Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о финансировании государственной обороны, закрепив обязательство с 2027 года ежегодно направлять на оборону 5% от валового внутреннего продукта вместо нынешних 3%.

За законопроект проголосовали 83 депутата, восемь действующих и бывших депутатов от «Stabilitātei» в голосовании не участвовали.

Инициативу в феврале предложил президент Эдгар Ринкевич. В письме Президиуму Сейма он подчеркнул необходимость долгосрочного и предсказуемого роста оборонных расходов для выполнения обязательств, принятых на саммите НАТО 25 июня 2025 года в Гааге.

«Исходя из текущего развития геополитической ситуации и необходимости укрепления обороноспособности государства, следует обеспечить прогнозируемый объем финансирования обороны, начиная с 2027 года и далее вкладывая не менее 5% от прогнозируемого ВВП», — говорится в письме президента.

Министерство финансов предупредило, что достижение этой цели потребует значительных дополнительных средств из государственного бюджета. По прогнозам Фискального совета от февраля 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% — в 2028 году и 4,52% — в 2029 году.

Чтобы выйти на уровень 5%, дополнительно потребуется ориентировочно 92,1 млн евро в 2027 году, 181,1 млн евро в 2028 году, 258 млн евро в 2029 году и более 1,12 млрд евро в 2030 году.

Парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере отметила, что достижение 5% станет сигналом союзникам по НАТО и примером для других стран.

Заместитель госсекретаря министерства Угис Норитис сообщил, что средства планируется направить на крупнокалиберные боеприпасы, усиление противовоздушной обороны, механизацию бригад, развитие военно-морских сил, противоракетных возможностей и дроновых систем. Также предусмотрены инвестиции в инфраструктуру, развитие полигона в Селии, строительство складов боеприпасов и расширение численности Государственной службы обороны до 4000 человек и профессиональной армии — до не менее 10 000 военнослужащих.

Представитель AS «Valsts nekustamie īpašumi» заявил, что закрепление 5% станет позитивным сигналом для международных инвесторов в оборонную промышленность, однако ситуация на Ближнем Востоке может привести к росту строительных расходов.

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

